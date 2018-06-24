九族文化村暑假森呼吸 赤腳接地氣

2018年06月24日 17:15 中時 廖志晃

九族文化村規畫5條森林步道，讓遊客呼吸芬多精，感受森林饗宴。（廖志晃攝）

暑假期間，九族舉辦「夏日管樂音樂祭」，邀請來自全國各地的學校樂儀旗隊演出。（廖志晃攝）

暑假即將來臨，日月潭九族文化村以「親子避暑好樂園，快樂森呼吸」為主題，在園區1萬8000坪森林中，規畫5條森林步道，還有芬多精森呼吸，赤腳接地氣體驗，讓遊客身心紓壓放輕鬆！

九族經理黃瑞奇表示，九族園區森林蓊鬱森林，讓人神清氣爽，最適合親子輕旅行，沐浴在芬多精中，更可讓身心靈放鬆紓壓；園區規畫5條避暑清涼森林步道，並營造成森林美學館，遊客漫步森林小徑同時，也可欣賞步道旁別出心裁的裝置藝術，聆聽蟬鳴鳥叫，感受森林饗宴。

黃瑞奇說，今年特別設計森林療癒活動，包括「巫師芬多精祈福」和「赤腳接地氣」活動，由療癒師帶領遊客接受大自然的醍醐灌頂！讓遊客打赤腳，踩踏森林的泥土草地，然後躺在草地上，傾聽大自然的聲響，放鬆再放鬆。

暑假期間，舉辦「夏日管樂音樂祭」，每周邀請來自全國各地的學校樂儀旗隊、50至60人的大型隊伍演出；天天上演的「部落原聲音樂祭」，每天定時不定點，天籟美聲在園區快閃演出，讓遊客隨時都有驚喜！

暑假期間，九族推出「FUN暑價」門票650元優惠；另外，隨票免費贈送第一重刮刮樂，第二重園內消費滿額再刮更多獎，大獎包括55吋大電視、iphone8、ipad、平板和捷安特腳踏車等總共6萬8000個獎項。

(中時 )