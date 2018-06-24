九族文化村暑假森呼吸 赤腳接地氣

九族文化村暑假推出森呼吸，赤腳接地氣體驗活動。（廖志晃攝）

友善列印
中時
九族文化村規畫5條森林步道，讓遊客呼吸芬多精，感受森林饗宴。（廖志晃攝）
暑假期間，九族舉辦「夏日管樂音樂祭」，邀請來自全國各地的學校樂儀旗隊演出。（廖志晃攝）

暑假即將來臨，日月潭九族文化村以「親子避暑好樂園，快樂森呼吸」為主題，在園區1萬8000坪森林中，規畫5條森林步道，還有芬多精森呼吸，赤腳接地氣體驗，讓遊客身心紓壓放輕鬆！

九族經理黃瑞奇表示，九族園區森林蓊鬱森林，讓人神清氣爽，最適合親子輕旅行，沐浴在芬多精中，更可讓身心靈放鬆紓壓；園區規畫5條避暑清涼森林步道，並營造成森林美學館，遊客漫步森林小徑同時，也可欣賞步道旁別出心裁的裝置藝術，聆聽蟬鳴鳥叫，感受森林饗宴。

黃瑞奇說，今年特別設計森林療癒活動，包括「巫師芬多精祈福」和「赤腳接地氣」活動，由療癒師帶領遊客接受大自然的醍醐灌頂！讓遊客打赤腳，踩踏森林的泥土草地，然後躺在草地上，傾聽大自然的聲響，放鬆再放鬆。

暑假期間，舉辦「夏日管樂音樂祭」，每周邀請來自全國各地的學校樂儀旗隊、50至60人的大型隊伍演出；天天上演的「部落原聲音樂祭」，每天定時不定點，天籟美聲在園區快閃演出，讓遊客隨時都有驚喜！

暑假期間，九族推出「FUN暑價」門票650元優惠；另外，隨票免費贈送第一重刮刮樂，第二重園內消費滿額再刮更多獎，大獎包括55吋大電視、iphone8、ipad、平板和捷安特腳踏車等總共6萬8000個獎項。

(中時 )

高CP值！日本自助烏龍麵始祖「宮… 定置漁網拆網前 捕獲72公斤龍膽…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。