普諾麵包坊「承德1號分店」慶開幕！推「人氣麵包1元加價購」優惠

2018年06月24日 17:19 中時 徐力剛

招牌「蔥花麵包」加入大量新鮮蔥花製作，鬆軟麵包充斥飽滿香氣。（圖片提供／神旺大飯店）

主廚發揮巧思設計創新「菠蘿蛋塔」，多層次口感令人驚艷。（圖片提供／神旺大飯店）

暢銷商品「頂級生巧克力蛋糕」自用送禮兩相宜。（圖片提供／神旺大飯店）

具備豐富烘焙經驗普諾麵包坊行政主廚林弘富，堅持以美味食物帶給消費者舌尖上感動。（圖片提供／神旺大飯店）

深受饕客喜愛老字號名店神旺大飯店「普諾麵包坊」將於7月2日開出首間館外分店，落腳台北車站精華地段，打造全新「承德1號分店」。

普諾麵包坊承德1號分店延續忠孝本店「在地美好滋味」精神，行政主廚細心製作每款商品，將美好滋味傳遞給消費者。明星商品「蔥花麵包」人氣極高，每日銷售數量超過300個，年銷量堆疊起來逼近12座101大樓高。另款人氣品項「菠蘿蛋塔」將菠蘿麵包、蛋塔元素巧妙結合，菠蘿酥脆外皮與軟嫩蛋塔內餡在口中化開，一次雙重滿足。

甜食控最愛「頂級生巧克力蛋糕」精選70%比利時巧克力，濕潤濃厚巧克力內餡混合些許白蘭地與波美糖水製成酒糖，初嘗淡淡酒香繚繞舌尖，綿密蛋糕體入口即化，尾韻回甘微苦令人忘懷。現場同步供應多種類常溫蛋糕、餅乾、冷藏切片蛋糕等，供消費者選購。

普諾麵包坊承德1號分店28日搶先試賣，為期4天活動來店消費並出示「神旺普諾麵包坊Pozzo Bakery」臉書粉絲頁按讚及打卡紀錄，或LINE官方帳號優惠券，即贈當日精選麵包乙個（每日限量100個）。

歡慶新店開幕，同場加映2波優惠，首波祭出「人氣麵包1元加價購」優惠，7月2日至8日推出15款人氣麵包，來店任購３個（或以上）麵包等商品，享人氣麵包1元加價購;第2波推出「消費滿百，再送百元折價券」優惠，7月9日至15日購買麵包坊自製烘焙商品，消費金額每滿百元，即贈百元消費抵用券，以此類推。

(中時 )