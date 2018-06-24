台美關係空前好？阿扁：美國不會為台灣犧牲

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中時電子報

美國總統川普3月簽署「台灣旅行法」，「鼓勵美台之間所有層級互訪」，參議院6月也通過「國防授權法草案」，建議美軍應適度參加台灣軍演，聯邦眾議員羅拉巴克也呼籲美國政府與台灣恢復外交關係。不過，前總統陳水扁透過臉書「新勇哥物語」表示，美國是不會為維護台灣利益而犧牲自身利益的，特別是商界出身的川普算盤可是打的精得很！

按美國總統川普3月17日傍晚以總統簽署的方式，讓「台灣旅行法」生效，成為美國法律。「鼓勵美台之間所有層級互訪」，而行政部門未來的執行程度與態度，則最關鍵。另外，美國參議院6月18日通過2019年國防授權法草案，建議美軍應適度參加台灣軍演。美國聯邦眾議員羅拉巴克6月20日提出決議案，呼籲美國政府與台灣恢復外交關係，揚棄一中政策，改採符合現狀的「一中一台」政策，承認台灣為主權獨立國家。

對於美國這些動作，前總統陳水扁在臉書「新勇哥物語」表示，美國川普總統上台後，基於美國利益，台美實質關係是空前的好。但是否也要小心當美中貿易大戰，與區域戰略衝突，一旦有了符合美國利益的解決方案擺中間，台灣利益可能又被擺一邊？

陳水扁表示，幾十年來，美中都在打「台灣牌」，台灣夾在兩強之間，也常成爲兩國的棋子，甚至是犧牲品。台灣有自己的國家利益，當台灣的國家利益與美國的國家利益有所牴觸時，美國是不會為維護台灣利益而犧牲自身利益的，特別是商界出身的川普算盤可是打的精得很！

「新勇哥物語」臉書也提到，白宮國安顧問波頓（John Bolton）2016年1月也曾呼籲川普總統檢視「一中政策」，恢復對台外交關係；美國與台灣建交應該有望囉？

對此，陳水扁認為，一切言之過早吧，除非美國改變其對台的「一中政策」，但目前看不出來川普有意調整。

(中時電子報)

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