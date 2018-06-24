世足》兩場47犯第一多　韓國被虧世界髒

韓國隊(右)球風凶狠拚命，目前是俄羅斯世足賽最多犯規隊伍。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

俄羅斯世界盃開打10天下來踢了29場比賽，目前出現809次犯規，以已經踢完兩場比賽的國家來看，韓國、摩洛哥及克羅埃西亞是犯規前三多的國家，韓國更是才兩場比賽就出現多達47次犯規，被虧是「世界髒」。

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韓國第一場對瑞典被吹23次犯規，第二場對墨西哥24次，創本屆世足至今單隊單場最多犯，而墨西哥整場比賽只有7次犯規，連韓國的三分之一都不到，賽後墨西哥總教練歐索里歐（Juan Carlos Osorio）就很生氣自己的球員沒有受到足夠的保護。

而韓國隊這麼多犯規並沒能換來勝利，而是兩場比賽都吞敗，在所屬的F組墊底，與墨西哥一戰賽後，總統文在寅到休息室給球員打氣，安慰自責痛哭的球隊王牌孫興慜。

不只韓國，摩洛哥跟克羅埃西亞也是「犯很大」，兩場比賽各有45犯、43犯次，韓國也是目前黃牌榜最多的三個國家之一，和克羅埃西亞、塞爾維亞同樣都是6張黃牌，等於俄羅斯世足開踢至今，86張黃牌有大約兩成在這三個國家。

已經完賽兩場的國家當中，犯規最少的是烏拉圭，兩戰總共16次，再來是德國、埃及與墨西哥的22次。

以單一球員來看，犯規最多的是克羅埃西亞的雷比奇（Ante Rebic），兩場比賽10次犯規，阿根廷馬斯切拉諾（Javier Mascherano）跟塞爾維亞米林柯維奇（Sergej Milinkovic-Savic）同以8次居次，韓國隊犯規次數最多的是後衛李鎔，兩戰下來6次。

(中時電子報)

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