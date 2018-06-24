94高齡藝術大師楊真祥 順利交棒全國畫會理事長

2018年06月24日 17:24 中時 楊樹煌

▲楊真祥全國畫會會員代表大會，知名藝術大師鄭正慶（前左）和名書法家李峰（前右）均應邀與會。（楊樹煌攝）

▲日月潭教師會館總經理范靜玟允諾楊真祥教授，該會館將會與全國畫會共同邁向國際。（楊樹煌攝）

▲雲林生楊真祥全國畫會順利完成傳承，由創會長楊真祥（左）交捧給秦聰熏。（楊樹煌攝）

▲雲林生楊真祥全國畫會創會長順利完成交捧後，展露歡欣的笑容。（楊樹煌攝）

94歲高齡藝術大師楊真祥創立的「雲林生楊真祥全國畫會」，新任理事長今24日在會員代表大會中選舉產生，知名書畫家也是該會定位的第1任美術師秦聰熏以最高票當選，並與創會長楊真祥順利完成交棒，吸引全省各地的藝術菁英與貴賓到場致賀，場面盛大而隆重。

在台灣全省各地桃李滿天下94歲藝術大師楊真祥，因特別鍾愛風光明媚的日月潭，每年都會在日月潭教師會館舉辦師生聯展，讓全國的師徒同聚；2年前「雲林生楊真祥全國畫會」就選定教師會館舉行成立大會，當時92歲的楊真祥在會員們熱烈擁戴下全票當選首任理事長，創下全國藝術團體最高齡理事長的紀錄。

兩年任期到任，今天依舊選定日月潭舉行全國會員代表大會，楊真祥的全國各縣市學生近百人到會，前政戰學校藝術系系主任鄭正慶、知名藝術家塗樹根、知名書法家李峰、教師會館總經理范靜玟、台灣菸酒公司總經理林武瑞及台中酒廠李廠長都到場致賀。

書法藝術大師李峰在會中特別推崇楊真祥理事長為人處世的風範，不為名不為利，只為藝術傳承而付出，如笑傲江湖活出真性情，老師獨創一格的書畫，跳脫傳統，自成一派，光影禿筆，卻能讓生動山水，有如神魅落在紙面，尤其老師「天地、宇宙同根」的禪意創見，更令人折服。

鄭正慶大師讚嘆楊真祥教授謙沖有禮、和藹可親的為人處世風範，以及執著為藝術傳承的理想、還有為藝術奉獻的精神表示敬佩；其學生秦聰熏推崇楊教授為「推動美術繪畫的傳承師」；范靜玟總經理則允諾教師會館定會秉持初衷，夥同楊真祥全國畫會共同邁向國際，教師會館絕不缺席。

楊真祥全國畫會今天下午在知名藝術家秦聰熏順利接任理事長的交接儀式中圓滿落幕。

(中時 )