影》紐國總理「卸貨」！盼未來領袖生產不再是新聞

2018年06月24日 17:34 中時電子報 何宜玲

"I hope for little girls and boys that there's a future where they can make choices about how they raise their family and what kind of career they have, based on what they want and what makes them happy." - Prime Minister Jacinda Ardern pic.twitter.com/t9CTn8UHDw — RNZ (@radionz) June 24, 2018

日前外界關注紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)是繼1990年巴基斯坦總理布托(Bennazir Bhutto)之後，全球第2位在職期間懷孕、生產的領導人。因此她在生產後首次公開露面就表示，希望未來領導人在職懷孕、生產不再是什麼新鮮和不尋常的事。

阿爾登21日平安產下一名女嬰，今日開心向大家宣佈這名寶寶的名字叫做「妮薇」(Neve Te Aroha Ardern Gayford)。

根據英國《衛報》(The Gardian)報導，37歲的紐西蘭總理阿爾登日前平安生下一名女寶寶。她自21日上午抵達醫院準備生產，當天即完成「卸貨」重大任務，休息3天後，她在今日(24日)離開奧克蘭市立醫院(Auckland City hospital)。

Jacinda Ardern（@jacindaardern）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 20 日 下午 11:14 張貼

阿爾登說，她希望不管是男孩還是女孩，都可以根據他們的意願和喜好選擇未來的職業和職涯。

她也即將在6週產假結束以後，重新返回紐西蘭總理的崗位。

阿爾登的伴侶蓋佛德(Clarke Gayford)，今年40歲，是一名電視台主持人，他則會在阿爾登結束6週產假以後，辭去目前工作，在家擔任全職奶爸。

同時，阿爾登上任紐西蘭總理以後就宣布，自今年7月1日起，將紐西蘭原本18週有薪產假延長為22週。2020年7月1日，再延長至26週。

(中時電子報)