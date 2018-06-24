影》紐國總理「卸貨」！盼未來領袖生產不再是新聞

紐西蘭總理阿爾登和她的伴侶蓋佛德，開心向大家宣佈女兒的名字叫做「妮薇」。(圖/IG、推特)

友善列印
中時電子報

追求高端！陸第1所核工業大學：天津主校區＋蘇州分院

日前外界關注紐西蘭總理阿爾登(Jacinda Ardern)是繼1990年巴基斯坦總理布托(Bennazir Bhutto)之後，全球第2位在職期間懷孕、生產的領導人。因此她在生產後首次公開露面就表示，希望未來領導人在職懷孕、生產不再是什麼新鮮和不尋常的事。

反咬！陸恐祭出非關稅措施 「突擊檢查美商品」
《兩岸星期人物》我國空軍首位幻象女飛官！90後中尉蔣青樺

阿爾登21日平安產下一名女嬰，今日開心向大家宣佈這名寶寶的名字叫做「妮薇」(Neve Te Aroha Ardern Gayford)。

根據英國《衛報》(The Gardian)報導，37歲的紐西蘭總理阿爾登日前平安生下一名女寶寶。她自21日上午抵達醫院準備生產，當天即完成「卸貨」重大任務，休息3天後，她在今日(24日)離開奧克蘭市立醫院(Auckland City hospital)。

Jacinda Ardern（@jacindaardern）分享的貼文 張貼

阿爾登說，她希望不管是男孩還是女孩，都可以根據他們的意願和喜好選擇未來的職業和職涯。

她也即將在6週產假結束以後，重新返回紐西蘭總理的崗位。

阿爾登的伴侶蓋佛德(Clarke Gayford)，今年40歲，是一名電視台主持人，他則會在阿爾登結束6週產假以後，辭去目前工作，在家擔任全職奶爸。

文章來源：Neve Te Aroha: New Zealand PM Jacinda Ardern reveals name of baby daughter

同時，阿爾登上任紐西蘭總理以後就宣布，自今年7月1日起，將紐西蘭原本18週有薪產假延長為22週。2020年7月1日，再延長至26週。

(中時電子報)

難民問題引爆路線之爭 梅克爾政… 令人鼻酸！戰後生活困苦 敘利亞…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。