化敵為友 彰縣小校結盟 推免費營隊迎暑假

迷你的花壇鄉文祥國小近年發展許多特色課程，如養蜂、射箭、積木機器人等。（謝瓊雲攝）

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花壇鄉華龍國小今年暑假起將與鄰近的文祥國小進行跨校交流，暑期營隊共享，未來學期中還有更多跨校合作交流，結盟資源共享。（謝瓊雲翻攝）
花壇鄉華龍國小今年暑假起將與鄰近的文祥國小進行跨校交流，暑期營隊共享，未來學期中還有更多跨校合作交流，結盟資源共享。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣秀水鄉華龍國小與花壇鄉文祥國小，同為位處邊陲的非山非市小校，今年暑假兩校結盟，開闢暑期營隊供兩校學生免費報名參加，不僅減省行政教學人力，更能資源共享，讓學生就近校際交流，迎接歡樂又充實的暑假。

化敵為友！兩校雖分屬不同鄉，但實際直線距離僅2.2公里，擁有共同學區，近年少子化為了招生競爭，一直處於「死對頭」狀態，但去年兩校新任校長就職後，決定握手言和結盟合作，創下縣內首例。

今年暑假，華龍開放寫作營及交受影音編輯的數位魔法營，文祥則開放創客營、射箭營與氣球造型營，不僅校內學生免費，也提供名額供對方學生免費報名，合計開放營隊時間就長達一個多月。

文祥校長吳世宏表示，全校學生55人，最少一班僅5人，華龍雖然有120多名學生，比起文祥已是大校，但相對市區學校仍屬小校，兩校結盟可發揮一加一大於二的效果，讓學生學得更多。

華龍校長黃善貴則說，兩校設備、資源共享，讓彼此的學生擁有更豐富的學習內容，就近跨校交流、共同學習，更能提升競爭力與擴增生活經驗，還可降低學校行政人員的負擔，可說是學生、教師與學校三贏的最佳策略。

吳世宏說，對於小校而言，敞開校門，帶著學生走出去、也讓外校學生走進來，是擴展學生學習視野並改善資源不足的有效方法。

由於考慮到家長接送問題，兩校初期將以假期營隊作為學生交流為主，未來還將開放學期中的特色社團，如文祥的養蜂社、射箭社等，不排除要讓孩子們步行「郊遊」互訪，二校教師研習活動也將共同合辦。

(中時 )

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