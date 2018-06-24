雲林家暴案6都外全國第二高

家暴防治法實施20周年，雲林縣府及雲萱基金會、虎尾中央扶輪社等合辦宣導活動，授旗給社區一起守護婦幼。（許素惠攝）

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家暴防治法實施20周年，雲林縣官民舉辦宣導活動，社區演話劇宣導預防家暴。（許素惠攝）
家暴防治法實施20周年，雲林縣官民舉辦宣導活動，有社區居民反串，以搞笑方式演繹家暴防治。（許素惠攝）

雲林縣近3年家暴通報量每年高達4000件以上，2015、2016、2017年分別4455、4309、4168件，平均每天有11.4件家庭暴力案件被通報，通報數為全國第8名，除6都之外僅次於彰化縣，24日下午縣內社區以話劇等方式宣導防家暴，呼籲以愛止暴，以抱代暴。

活動由雲林縣府、雲萱基金會與虎尾中央扶輪社等合辦，今年祭出獎金希望提升社區關注力，不限競賽型式，莿桐鄉等社區娘子軍演話劇；東勢鄉則派出阿公阿嬤千歲團，改編《望春風》以歌聲傳達家暴防治主題；斗南鎮以反串的主角把悲苦劇演成搞笑劇，也是創意。

縣社會處副處長陳怡君指出，雲林縣平均每天有11.4件家暴通報案，如果加上性侵害等約20件，日前中央派人下鄉和地方研商，將建構社會安全網，但公部門力量有限，民力無窮，需要社區加入，計畫在社區成立守護站，做為守護婦幼的第一線。

陳怡君表示，雖然安全守護站尚未普及所有社區，但雲林在社區家暴案件初級防治工作上已有成果，莿桐鄉大美社區獲得中台灣第一名，是未來守護站成立的堅實基礎。

社會處社工科長許惠雯說，今年適逢《家庭暴力防治法》公布施行20周年，一系列家庭暴力防治宣導活動還有6月24日「反家暴、兒虐自行車日」、8月5日北港運動公園「愛擁抱、不用暴社區暴力防治」、11月25日虎尾國小「暴力防治社區初級預防成果發表」等，希望透過各社區反暴力意識及行動的培力，建立「有愛無暴、暴力零容忍」的社區意識，落實家庭暴力防治三級預防機制。

(中時 )

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