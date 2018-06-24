行善團助建橋完工人瑞開走慶通車

2018年06月24日 17:52 中時 許素惠

雲林縣褒忠鄉社區媽媽跳花鼓慶祝仁鳴橋通車。（許素惠攝）

雲林縣褒忠鄉仁鳴橋完竣，雲林縣長李進勇（前左三）扶著105歲人瑞盧林金（前左四），立委張麗善（前右三）扶100歲人瑞張林饁（前右四）開步走，宣告通車。（許素惠攝）

雲林縣褒忠鄉馬鳴山雲108線的明正橋跨距不足，和馬光大排整治規畫不符，每每造成鄰近地區淹水，嘉邑行善團捐助2600萬元改建，24日由2位百歲人瑞盧林金、張林饁帶領下開步走，宣告通車，居民開心新橋大又寬，再也不必擔心淹水。

新橋命名為「仁鳴橋」，社區媽媽大跳花鼓慶祝完工啟用，縣長李進勇、立委張麗善、嘉邑行善團理事長蔡萬華、褒忠鄉長張政國等人扶著105歲盧林金及100歲張林饁人瑞阿嬤，緩緩走上橋，給新橋無限祝福。

李進勇感謝嘉邑行善團鼎力協助雲林基礎建設，舊橋梁因跨距不足難符馬光大排的整治計畫，導致鄰近地區淹水，為避免汛期洪水損及橋梁，影響交通安全，甚至波及附近農田淹水，必需改建。

改建工程由縣府補助褒忠鄉公所150萬元設計監造費，行善團捐助2600萬元工程費，新橋跨距20公尺、寬22公尺，抬升橋梁高度，增加馬光大排通水斷面減少水患，通車後可便利地方人車通行及農產運輸。

(中時 )