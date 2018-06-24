知名烤雞王欠債詐騙申信用卡 狂刷6200萬出國前落網

2018年06月24日 17:50 中時電子報 吳家詮 、中國時報/ 謝明俊 、 陳鴻偉 、中國時報/

陳嫌以信用卡大額狂刷購買精品、名錶、金飾、珠寶、皮包等高價商品。（謝明俊翻攝）

曾經以「浪子回頭」經營桃園「大公雞」餐廳有成，常在電視節目接受邀訪的桃園「烤雞王」49歲男子陳星文，疑因餐廳擴點導致財務出現缺口，竟涉嫌以2張信用卡在1個月內狂刷6千2百餘萬，再將刷卡買來的珠寶、精品、名錶等各式商品以市價5折銷至黑市變現牟利。

據了解，陳嫌向銀行騙稱「中發票1千萬」、「我年收3百多萬」等方式取得銀行信任，但銀行最終因扣不到款報警，台北市刑大偵三隊在他出國前一刻攔截逮人，將他依詐欺罪嫌送辦。

陳嫌狂刷信用卡購買這只勞力士「綠水鬼」價格不斐，試圖以低價出售變現。（記者翻攝）

警方調查，陳星文涉嫌從今年5月份開始，以手上兩張信用卡，在網路、實體精品店等處，一個月內狂刷狂買各式珠寶、精品、皮包、香水、餐券、3C等高單價商品共6千2百餘萬元。期間銀行人員發現他刷卡金額「暴增」致電詢問，他卻以自己是知名烤雞店餐廳為由取信銀行，還謊稱「我對發票中1千萬」、「我年收3百多萬」，聲稱不久後就會存入大筆現金。

不過，直到本月21日，銀行發現始終沒有陳聲稱的大筆現金存入，銀行擔心陳無法支付如此高額消費，懷疑有「內情」而報警。

警方布線訪查，發現陳疑因經營餐廳出現財務缺口而向地下錢莊借錢，才鋌而走險以刷卡買來高單價商品，再以市價約5折方式銷售至黑市變現牟利。警方發現，陳在本月22日企圖刷卡買23日前往中國寧波的機票未果，在昨天前往桃園機場埋伏逮人，於下午3點於機場逮到他。

陳聲稱，他是與女友出國做生意洽公，但警方研判他想出境避風頭。警方隨後領陳回他桃園中壢住家搜索，找出價值約5百多萬元的商品，其餘5千7百的商品下落不明。警方除將他依詐欺罪嫌送辦，也將擴大清查其餘商品的下落。

號稱「桃園烤雞王」的陳星文，年輕時混黑道，曾涉及暴力討債、擄人勒贖，自稱「除了殺人、強姦，其他大概都做過了」。蹲了10多年苦牢，在2013年痛改前非，在桃園開設「大公雞」烤雞店，後來生意越做越大，還開了分店「大母雞」，多家媒體爭相採訪，綜藝節目也曾到店內錄影，成為更生人最佳典範。

(中時電子報)