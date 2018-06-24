黃少祺上海電影節領獎 吃串燒、看世足賽慶功

黃少祺帥氣領獎。（華人創作）

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黃少祺帥氣領獎。（華人創作）

黃少祺23日以電影《信仰者》男主角身份，出席第21屆上海國際電影節電影頻道傳媒關注單元頒獎典禮，雖然獲知入圍後，他ㄧ直告訴自己要以平常心看待，但還是按耐不住緊張感，出發前一晚輾轉難眠。最後在他滿心期待下，呼聲最高的《信仰者》果真獲頒「2018傳媒關注單元評委會特別榮譽獎」！

黃少祺上台領獎時激動萬分，他表示，《信仰者》是他演過最辛苦、最慘烈的作品，但他卻深深被英年早逝的主角方志敏和當時所有烈士們偉大的情操所感動。「人的一生，必須為信仰而活、為信仰而戰、為信仰而死。在拍攝過程中，我真的認為自己是方志敏，如果換成是我身在當時那個年代，我也願意為信仰而生、為信仰而死。」

他也希望《信仰者》電影能夠有更多的觀眾可以看到，能夠傳遞出方志敏真正的精神給大家，希望有更多的人因為信仰者這部電影而帶來真摯真誠的感動。

由於黃少祺特別關注世足賽事，他的好友張慶慶作東為了他幫他慶功，特別選在可以觀看世足直播的「串燒」餐廳，原本黃少祺只是ㄧ串、兩串的點，好友看不下去搶來重新點，並指正他：「你這樣點人家怎麼烤！點串燒就是要10串、10串的點！」且硬是點了「豬腦花」和「羊腰子」幫他補一補！

(中時 )

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