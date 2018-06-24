南邑義務團出資 左鎮新橋梁通車啟用

左鎮中正里地處山區，每逢大雨聯外道路積水造成交通不便，當地南邑義務團出資興建慈恩21號橋，日前已完工通過驗收。區公所今（24）日上午舉行謝土典禮，期盼新的橋梁啟用後能便利當地居民通行往來。圖為當地中正里長林榮昭（右二）頒發感謝狀給南邑義務團代表。（李其樺翻攝）

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南邑義務團出資60萬元協助區公所興建新橋梁，於今年1月動工，歷時1.5個月完工，新橋長5.5公尺、寬3公尺，可供人車通行。同時公所為配合興建橋梁並清淤河道且將農路墊高，讓行車更有保障。（李其樺翻攝）

左鎮中正里地處山區，每逢大雨聯外道路積水造成交通不便，當地南邑義務團出資興建慈恩21號橋，日前已完工通過驗收。區公所今（24）日上午舉行謝土典禮，期盼新的橋梁啟用後能便利當地居民通行往來。

左鎮區公所指出，中正里旺萊坑農路位於菜寮溪上游支流處，為里民、農民進出的必經道路，但是每逢大雨便造成農路淤積無法行車，以及旺萊坑農路過水橋常年經淤積後，僅剩橋面板行走，甚至淹沒整個橋面，區公所為搶通道路每年花費災害搶修經費甚高。

在地社團南邑義務團得知此訊息後前往勘查，出資60萬元協助區公所興建新橋梁，於今年1月動工，歷時1.5個月完工，新橋長5.5公尺、寬3公尺，可供人車通行。同時公所為配合興建橋梁並清淤河道且將農路墊高，讓行車更有保障。

左鎮區長李佳隆表示，感謝南邑義務團為地方交通建設提供協助，也代表里民向善心人士及志工朋友感謝。這次公所結合南邑義務團，並請榮承發工程顧問公司免費協助橋樑設計、監造，可說是公私協力完成橋梁，為往後通行帶來便利安全。

南邑義務團有30年歷史，多年來在左鎮從事造橋、鋪路善舉，期盼這座橋開通替鄉親帶來更便利生活，也藉此拋磚引玉，讓大家更關心地方發展，。

(中時 )

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