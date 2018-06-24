華山大草原曾被檢舉12次 議員批市府螺絲鬆脫

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華山大草原發生駭人分屍案，市議員許淑華發現，過去居民曾針對活動檢舉過12次，但市府複查後都繼續租借，導致治安出現漏洞。她認為，這次不只是犯罪事件，更凸顯市府螺絲鬆脫，遇到問題一昧卸責，她要求日後經營管理要點應訂定更嚴謹，除不定時查核外，對屢遭檢舉的活動更要即刻停止活動。

許淑華表示，事件爆發後，市長柯文哲不但沒針對市府管理疏失提出改善方法，還一度將犯罪案件定調為「感情糾紛、恐怖情人」，根本是在推卸責任。

她強調，依照「台北市政府經管華山大草原申請辦理活動要點」，市府人員得在活動辦理期間不定時派員檢查，但市府便宜行事，明明活動期間周遭居民都提出非常多疑慮，後續也因環境髒亂及噪音被檢舉至少12次，但市府都僅辦理會勘，複查過關後繼續租借，導致治安出現大漏洞。

許淑華認為，未來除確實依照申請辦理要點規定，不定時查察外，針對屢犯狀況更應訂立停損點、立即停辦。而不是民眾投訴、反映後，當下改善就過關，她也要求，針對這次事件市府無確實負起監督之責任，應懲處相關失職人員。

對此，都更處長方定安說，事件發生後，都更處第一時間就停止所有華山大草原活動，並提前在22日拆除小木屋，目前已全數清除，全區預定30日會交還給司法院。他強調，都更處會針對該事件提出檢討報告，釐清相關責任歸屬，後續也會針對相關管理辦法，研議更嚴謹的查核機制。

(中時 )

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