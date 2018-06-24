林升作品《長相思》 學者考據竟是偽作

2018年06月24日 18:07 中時電子報 丁世傑

浩瀚的古典詩詞長河，滔滔不絕千百年，至今留下少數作品的詩人雖不乏其人，但僅憑一首詩作就能名揚立萬的卻不多見，南宋詩人林升就是列位明星詩人中的佼佼者，他的一首〈題臨安邸〉短短二十八個字，即便我們忘了或者真是沒背過，但一定也聽過「山外青山樓外樓」或「直把杭州作汴州」這兩句，而這首詩直到今天，仍是世界各地華人啓蒙詩詞教育的必背作品之一。

正因為詩作太有名了，許多人不免會好奇作者是否還有其他作品可以品讀，拜網路之便，上網隨便Google一下，很容易就能找到林升除了〈題臨安邸〉這首詩外，還寫了一闋名為〈長相思〉的詞，「和風熏，楊柳輕，郁郁青山江水平，笑語滿香徑。思往事，望繁星，人倚斷橋雲西行，月影醉柔情。」詞意與詞境非常優美，因此網路流傳得相當廣泛。

但這闋〈長相思〉卻被元智大學兼任助理教授朱玉昌在近日發表的研究文章中指稱為「偽托」之作，朱玉昌不但明確指出他查證的結果，同時也指出〈題臨安邸〉這首詩，事實上也仍存在著多數人不知道的作者不確定論。

針對〈長相思〉這闋詞，朱玉昌說，姑且不論下半闋詞中的「斷橋」符不符合南宋人口中慣稱的「寶祐橋」，從基本的古籍中就是遍尋不到蹤跡，既然網路世界傳得沸沸揚揚，那就從網路著手找找看，朱玉昌將林升、曲牌長相思及切割的內文分成十多組關鍵字在Google和百度上進行交叉搜索、比對，結果在近萬筆條目中篩選出線索。

朱玉昌說，網路上最早出現詞作的時間是在二○○六年四月四日，但沒有詞牌名，比較弔詭的是，這一天內就接連出現了兩次，而且是由不同化名的網友在不同的條目裡發布，更有趣和可疑的是，發布人的化名居然叫「胡亂一帥」和「吸血鬼曬太陽」，而〈長相思〉之名等到二○○七年二月十六日，才由另一位也是化名網友「睡睡睡了」發布，但都沒有寫明出處。

至於維基百科、百度百科、互動百科和幾個主要古典詩詞網站都有這闋詞的明確內容，朱玉昌則指出，這些資料更新時間都是發生在網友貼文之後，因此朱玉昌合理研判，林升這闋〈長相思〉是現代人「偽托」的作品。

(中時電子報)