只因替川普工作 白宮發言人慘遭趕出餐廳

2018年06月24日 18:14 中時電子報 蔡萱

在白宮工作原本是個夢幻工作，但川普這種爭議政策發酵，傳出白宮發言人桑德斯竟遭遇，因餐廳員工不滿川普，導致替川普工作的她慘被餐廳老闆趕出門。桑德斯也在23日晚間也在推特上證實此事，並表示自己在被老闆要求離開餐廳後「很禮貌」的走人了。

桑德斯（Sarah Sanders）帶著一家人在23日晚上，用她丈夫的名字在維吉尼亞州郊區的小餐廳「紅母雞」（The Red Hen）訂了位，當她們走進餐廳時，餐廳員工都認出這名時常出現在鏡頭前的白宮發言人，餐廳老闆隨後出面要求桑德斯離開餐廳。

桑德斯24日也推特上證實：「昨晚在維吉尼亞州，我被紅母雞餐廳的老闆告知要離開那裡，理由是我為川普總統工作，我便禮貌地離開了」。她還說，「我一直竭盡所能善待人們，包括尊重那些反對我的人，我還將繼續這麽做。」

紅母雞餐廳。(美聯社)

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so — Sarah Sanders (@PressSec) June 23, 2018

紅母雞餐廳老板威爾金森（Stephanie Wilkinson）也在事後表示，餐廳中有部分員工是同性戀者，而桑德斯曾維護川普政府禁止同性戀者入伍的決定。同時川普近日將移民家庭分離的政策，也給自己的員工帶來了擔憂。

威爾金森說：「我不是一個狂熱的抗議者，我是生意人，我希望我的生意興隆。但這就像我們民主時期的某個時刻，人們不得不做出一些不安的行為和決定來維護道德底線」。

她認為桑德斯為一個「沒有人情味的、不道德的」政府工作。她也因此問員工：「你們想讓我怎麽做，我可以叫她走」，員工對此都表示贊成，她最後才行動將桑德斯請出店內。

白宮發言人桑德斯上任近一年以來，每次都在面對媒體時，積極捍衛老闆以及其政策，雖然敬業但也因此遭到不少抨擊，被批是「惡魔代言人」。

而這也已經不是第一次為川普賣命的人被趕出餐廳，就在2天前，川普的國土安全部部長尼爾森，才因為近日引發廣大爭議的移民政策被趕出餐廳。

(中時電子報)