奪金失利！林俊傑、小宇大器慶功「輸了再爬起來」

2018年06月24日 18:17 中時 尤嬿妮

JJ昨慶功宴上與公司同仁開心合照 。（翻攝林俊傑臉書）

小宇是不少人心目中的歌王人選。（盧禕祺攝／資料照）

李玖哲問鼎歌王失利仍感謝歌迷支持。（翻攝李玖哲臉書）

金曲開獎前，奪金呼聲最高、DJ及資深音樂人看好的林俊傑（JJ）、宋念宇（小宇），23日問鼎歌王失利，兩人昨晚照舊出席華納音樂慶功宴、祝賀同門蕭敬騰主持亮眼，不僅全程參與還與公司同仁開心合照，態度大器！結束後，兩人今凌晨都在IG寫下落選感言，JJ表示比賽有贏有輸，「輸了還是要爬起來」！小宇也表示不會放棄熱愛音樂：「我曾經相信我的音樂可以改變世界，但現在我不相信了，因為我現在相信... 我可以改變你 ，而以此類推的去改變世界。」

JJ的母親昨除了陪兒子參加金曲典禮，慶功宴也坐兒子旁幫忙夾菜，鼓勵他再接再勵， JJ感性說：「沒得獎，沒有遺憾！只是可惜沒能在台上好好的感謝參與專輯的幕後功臣，比賽總是有贏有輸，輸了還是要爬起來！每一首歌，都是『不為誰而作的歌』。」

小宇也在IG寫下原本準備好的上台領獎感言，除了感謝一直默默支持他的家人，爸媽、弟弟，還有經紀人Summer與師兄老蕭，此外，小宇特別提到林宥嘉，對方去年在歐洲度蜜月時，特地打電話激動地跟他分享音樂心得，小宇說：「你在那逛街的時候，聽到了《同在》，跟我說『我終於聽出你的《同在》想幹嘛了』！」慶功宴上，不少記者向小宇表達婉惜之意，小宇回謝媒體照顧，「我為所有...為我失落的每一個妳禱告，保守妳們的心跟我一樣壯大」。

李玖哲今年二度問鼎歌王失利，今一早醒來心裡只有滿滿感激：「在我離開了7年之後...你們仍然給我這麼多的愛與支持，我愛你們，我會回來的。」感謝歌迷也喊話下張專輯不會再讓大家等7年。

(中時 )