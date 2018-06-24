高中特招錄取率26.09％ 大園高中有考就能上

2018年06月24日 18:48 中時 林志成

今年高中特招考試有3區11校參加，學科測驗統一在今天舉行，有3276人報考，共要錄取855人，錄取率僅26.09％。教育部說，師大附中考場發生提早10分鐘考試事件，但考生權益未受影響；桃園大園高中要招38人、但僅25人報考，幾乎每個人都可錄取。

今年高中特招，有基北區政大附中、師大附中、麗山高中、桃連區內壢高中、大園高中、台南區台南一中、台南女中、台南二中、家齊高中、南科實中等11校參加。

教育部國教署組長韓春樹表示，今年特招考生總計3276人，缺考125人，平均到考率96.18％。考試完畢後，各校（區）公告各科試題及參考答案，台南區已公告於台南市政府教育局12年國教資訊網及台南女中特招網站；其餘2區5校，則在各校網站公告。

韓春樹說，今天上午第一節原本應該是8時40分考到10時，但師大附中4個試場中，有個試場的監考老師8時30分就發考卷，最後決定讓考生作答到9時50分，但時間到了不能出試場，繼續留在裡面10分鐘，直到10時才讓他們離開，41個考生受影響。

此外，今年特招最特別的是桃園大園高中，要招38人、卻僅25人報名，只要考生國中會考成績達到要求門檻，即使特招學科成績考不好，也會錄取。

韓春樹表示，去年大園高中是招國際交流特色班，要求會考成績英文要A、國文要B＋＋，還加考英文、國文及寫作測驗等3科；但今年卻改招數學邏輯國際特色班，要求會考成績英文、數學兩科都要達到A，而且再加考數學1科。由於轉變過大，因此報考學生少很多。

韓春樹說，大園高中特色班的錄取人數多於報考人數，因此考生只要國中會考英文、數學成績均達到A的門檻，即使加考的數學科考不好，也一定會錄取。

教育部表示，高中特招與各就學區免試入學一次分發到位，報名特招者，一律採取網路選填分發志願，開放網路查詢學科測驗分數及志願選填日期為6月25日至28日，7月10日放榜、7月13日報到。

(中時 )