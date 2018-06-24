六月把「私密處」當第二張臉！要求「上下都要白」

2018年06月24日 19:00 中時 林淑娟

六月續約代言私密處保養品。（Green Pharmacy草本肌曜）

六月續約代言私密處保養品。（Green Pharmacy草本肌曜）

六月續約代言私密處保養品。（Green Pharmacy草本肌曜）

六月續約代言私密處保養品。（Green Pharmacy草本肌曜）

六月去年代言Green Pharmacy草本肌曜私密處清潔產品，常常教育身邊朋友，一定要選用適合自己的私密處清潔產品，勤於衛教的態度，讓品牌決定力邀她繼續擔任新年度代言人，她抱著感謝的心笑說：「代言的這一年，是這輩子講私密處的次數，最多的一年，常常關心身旁好友私密處狀況！」

聽到品牌還推出新系列白玉蘭清澈亮白私密潔膚露，使用後可以改善膚色黯沉，，身為稱職代言人的六月，又賦予自己新任務，要在今夏擔任「私密處美白大使」，她開玩笑說：「我把私密處當第二張臉，總不能臉很白，下面卻黑黑的，而且一白遮三醜耶！所以一定要好好推廣。」

力拼第三胎的她日前曾透露小產，最近正在努力調養身體，也開始運動健身，六月表示，等身體恢復到最佳狀況，就會「全力衝刺」繼續拼做人！她在拍攝宣傳照的現場還不忘爆料：「李易也是草本肌曜愛用者，使用後還會一直揪、一直揪，就是想趕快揪做人！」

(中時 )