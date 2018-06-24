《中時晚間快報》暑期打工族注意！看職災原因前3名及3招自保

2018年06月24日 18:59 中時電子報 綜合報導

◎ 暑期打工族注意！看職災原因前3名及3招自保

暑假是青少年打工存錢旺季，藍委蔣萬安提醒要小心職業災害。根據勞保局投保統計資料，16歲至24歲青少年暑期打工人數近3年來逐年遞增，而職業災害原因前3名中，「上下班公路交通事故」及「非上下班公路交通事故」高居第1、2位，第3名則為「被刺、割、擦傷」。

◎洗腎護理師接錯管 台大願接受鑑定釐清疑慮

台大醫院發生洗腎接錯管事件，院方今表示，是一名洗腎護理師忙中出錯所致，外界若對其中1個死亡病患的死因有疑慮，台大醫院願意接受公正第三方鑑定來釐清疑慮；衛福部則說，新制訂的《醫療事故處理法》一旦上路，類似接錯管事件就必須通報。

◎ 沙烏地阿拉伯今起婦女可以開車上路

沙烏地阿拉伯婦女24日迎來歷史性的一刻，從這一天起，該國正式解除女性駕車禁令，婦女從此可以合法開車上路。沙國解除婦女開車禁令後，全球已沒有任何國家禁止女性開車。而這項重大變革，預料將為保守的沙烏地揭開新時代的序幕。

◎ 陳奕迅奪歌王 透露老婆在意的事

第29屆金曲獎落幕，新科歌王陳奕迅、歌后徐佳瑩（Lala）歡喜慶功，家人、愛人的相伴相隨，讓兩人在歡喜中更有溫馨氣氛！

(中時電子報)