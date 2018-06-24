社會案件紛擾 12年國教綜合活動要求更重視情感教育

2018年06月24日 20:27 中時 林志成

教育部課審大會今審查12年國教「綜合活動領域」的課綱，鑑於近期社會案件紛擾，在課程目標中，增加「與健康的情感表達和互動」，未來不管是教科書編寫或是學校教學，均更要加強情感教育，以減少因為感情糾紛所發生的悲劇。

教育部課審大會今天在國家教育研究院台北院區召開，由總召集人代理部長姚立德主持，上、下午出席委員分別為42、40人（全體委員共48人），達到2/3的開會門檻。

教育部國教署長邱乾國表示，現行國中小學九年一貫課程「綜合活動領域」從小一進行到國三，但12年國教課綱將原先國小一、二年級整併至生活課程，改為從小三進行到高三。

邱乾國說，在12年國教課綱中，小三至小六綜合活動領域以領域教學方式實施，國中階段則包含家政、童軍、輔導，以實施領域教學為原則。

普通型高中綜合活動科目，包含家政2學分、生活教育1學分及生涯規劃1學分，共4學分；技術型高中綜合活動領域，則在生命教育、生涯規劃、家政、法律與生活、環境科學概論、生活科技與資訊科技等7個科目中，學校自選2科目共4學分彈性開設。

此外，邱乾國說，鑑於近期社會案件紛擾，昨天課審大會決議修正綜合活動領域之課程目標，在實踐生活經營與創新部分，除發展友善的互動知能與態度，建立良好的人際關係，增加「與健康的情感表達和互動」。

邱乾國表示，過去學校就要進行教情感教育，12年國教綜合活動領域課綱的課程目標增加「與健康的情感表達和互動」這句話，相關教科書編寫或是學校教學都要更加強，讓學生瞭解如何與其他人相處，避免因為感情糾紛而發生悲劇。

為讓12年國教課綱如期上路，邱乾國說，已訂「血汗班表」，6月30日起整個暑假的周六、周日都要開課審大會審議課綱，其中周六晚上也要開會，還正在調查每周三是否也可開會，目標是8月底前審完12年國教所有領域的課綱。

(中時 )