破紀錄！為嫩夫拚12年 史特龍前妻強擔風險54歲產女

史特龍前妻布莉姬打破紀錄，54歲產下一女。(取材自布莉姬尼爾森IG)

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中時電子報

丹麥女星布莉姬尼爾森(Brigitte Nielsen)情路多舛，以跟席維斯史特龍的第二段婚姻最為人所熟知，而第五段婚姻乃在2006年嫁給小15歲的義大利節目製作人Mattia Dessì，而布莉姬這12年來一直很努力要給丈夫添個孩子，夫妻倆的堅持在今年終於開花結果，她日前於IG喜曝終於懷孕，以54歲高齡產下第5個孩子，但卻是唯一一個女兒。

演藝圈高齡產婦再添一枚！據《時人雜誌》報導，席維斯史特龍前妻布莉姬，為嫩夫拚了12年終於拚得一女，據悉已在周五順產，是她的第五個孩子，而她先後為前夫們生下了4個兒子，最大的已經34歲，最小的也有23歲，如今在給4名兄弟添了一個寶貝小妹，布莉姬與老公Mattia表示相當高興迎接女兒來到夫妻倆的生命中，感性爆發地說「這是一條漫漫長路，但卻相當值得」，如今滿心是無限的愛與幸福。

布莉姬在54歲產女，同時刷新了好萊塢「高齡產婦榜」新紀錄，在她之前，有「戲精」梅莉史翠普在42歲產女、影后荷莉貝瑞分別於41歲及47歲產下一雙兒女，而此前的最高紀錄，則是西洋流行音樂天后珍娜傑克森，於50歲高齡懷孕並生產，因此布莉姬尼爾森此次懷孕，代表著正是刷新西洋演藝圈高齡產婦紀錄。

(中時電子報)

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