陳其邁要推動大社產業轉型 成為綠能生態城

陳其邁傾聽之旅，走入群眾握手拜票。（陳其邁辦公室提供）

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高雄市長參選人、立委陳其邁的傾聽之旅24日到大社中山堂與地方人士座談，陳其邁表示，未來他會把大社的蜜棗、芭樂，行銷到國際高端市場，並加速工業轉型，發展綠能、新材料及AI產業的新興聚落，成為綠能生態城，創造新的工作機會。

大社農會總幹事陳宏誠、常務監事李勝雄均到場力挺，感謝陳其邁長期以來解決農會的許多困難，幫助農產品行銷國際市場，增加農民收入，深刻感受他對地方的照顧，是最令民眾信賴與託付的。陳其邁日前參加大社青雲宮全國鼓陣大賽，印象深刻，而大社觀音山更是民眾運動、休閒的重要地點，他希望能夠整合資源，結合農業、觀光，做完整的規劃，打造觀音山成為觀光熱門亮點。

目前政府在進行大社工業區的都市計畫法定程序，廣納民眾意見。陳其邁強調，大社工業區未來將朝向低污染、高價值產業發展，中油與台塑已朝向綠能科技、新材料產業研發、太陽能產業與人工智慧園區發展，他希望未來以國營事業及大企業的聚集技術、資金帶動中下游廠商轉型升級。

陳其邁表示，大社北鄰燕巢、西接橋頭、東南臨左楠區、西南靠大樹區，位處交通要衝，包括燕巢的大學城、橋頭1000多公頃土地成立科學園區、楠梓中油後勁遷廠發展綠能科技、台塑仁武廠區啟動轉型計畫將成立AI研發中心，未來大社都市計畫會通盤檢討，以符合未來產業升級及生態城市的發展方向，改善大社的生活品質。

出席座談會的包括前高雄縣長余政憲、市議會民進黨團總召張勝富、議員沈英章、邱俊憲、林芳如、議員參選人江瑞鴻、大社農會幹部、在地所有里長、社區理事長等重要地方人士全員到齊。立委邱議瑩說，2014年陳菊在大社區得票率為 72.53％，希望陳菊市長的建設跟高雄價值能延續，拜託選民支持陳其邁。

(中時 )

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