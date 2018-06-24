韓國瑜拜票 深入海線咖啡店、漁市場與宮廟

2018年06月24日 19:21 中時 李義

韓國瑜24日走訪高雄海線梓官蚵仔寮地區，與海線年輕人在咖啡店相見歡；韓國瑜再次重申他對高雄青年創業的承諾，未來如果有機會入主市府，高雄市政府將成立一百億青年創業基金，由市政府來投資年輕人創業、入股，做年輕人創業的後盾。

韓國瑜到梓官區五金咖啡店與海線年輕人舉行小型座談，現場沒有政治味，只有濃濃的咖啡香；韓國瑜在店長的指導下學煮濃縮咖啡，與現場的年輕朋友分享，他非常敬佩年輕人願意留在故鄉創業的勇氣。

韓國瑜表示，高雄經濟就業條件差，賺不到錢，在高雄10個多月，接觸各行各業，迄今沒有一個行業認為高雄的「明天會更好」。由於找不到工作，75％年輕人要到外地就業，同樣的工作在台北薪水可以拿到3.8萬、4萬元，在高雄卻可能只有2.2萬到2.8萬，扣掉房租、手機、吃飯等基本開銷，所剩無幾。

「人是英雄、錢是膽」，韓國瑜說，年輕人有的是創意與勇氣，但沒有錢，他主張由政府來投資，年輕人創業不用向爸媽借錢，唯一的條件是：政府要入股，未來創業如果有賺錢，市政府可以分紅，利潤再投入青年創業基金中，形成良性的循環。

韓國瑜表示，台灣人非常聰明而且勤奮，二次大戰後，美國金援很多國家，就只有兩個國家將貸款還清，一個是北歐的芬蘭，一個是台灣。全球有許多知名企業的零組件都是由台灣的製造業所提供，例如BMW零組件、輪胎、星巴克的杯盤、聖誕燈等等。

83年次的五金咖啡店的店長，半工半讀念大學夜間部，畢業後在媽媽的故鄉高雄梓官開咖啡店，並結合一群各有專長的年輕人在小小偏鄉，踏實地編織實現他們對未來的夢想。

結束咖啡店與年輕人的對談，韓國瑜並在高雄市議員許崑源、陳玫娟、李眉蓁、方信淵、市議員參選人宋立彬、李雅芬、孫健萍等人的陪同下，前往楠梓區援中港的聖母宮、梓官區蚵仔寮的通安宮以及蚵仔寮漁市場。

韓國瑜強調，政治不是吹牛大賽，他可以做的是設法幫漁民、農民搶單訂，政治讓台北去搞，高雄就是努力賺錢、拚經濟！他振興經濟的計畫「南南合作」，主要是要結合台灣南部與大陸南部、東南亞、新加坡等地區，要讓高雄的農、漁穫產品賣到好價格，他還要發展觀光，設法讓觀光客「南進南出」，讓觀光客留在南部消費。

(中時 )