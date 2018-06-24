Hakka戲棚兒童劇　紙風車劇團同樂

2018年06月24日 20:27 中時 葉書宏

新北市政府客家事務局24日下午3時舉辦Hakka戲棚兒童劇活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府客家事務局24日下午3時舉辦Hakka戲棚兒童劇活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府客家事務局24日下午3時舉辦Hakka戲棚兒童劇活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府客家事務局24日下午3時舉辦Hakka戲棚兒童劇活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府客家事務局今（24日）下午3時舉辦Hakka戲棚兒童劇，邀請兒童劇團界的巨星「紙風車劇團」在新北市客家文化園區演出，吸引許多家長帶著孩子前來欣賞，現場還有將近80組家庭參加歡樂溫馨的愛玩客野餐派對活動，一同在園區內度過美好的周末假期。

新北市政府客家事務局表示，紙風車劇團帶來兒童音樂劇《桐花島的故事》，將女媧補天的故事及客家元素融入劇中，演出內容富涵教育意義，讓孩子能親近客家文化外，更傳達愛護地球的觀念，透過生動逗趣的演出，更有巨型道具與現場大小朋友互動，讓台下觀眾看得專注入迷，整個園區充滿歡笑聲。

園區也舉辦愛玩客野餐派對活動，吸引近400位民眾參與，活動由桃子腳國中小氣勢磅礡的太鼓表演開場，搭配魔術互動、泡泡秀等一連串精彩表演，讓民眾一邊享用美味餐點，更可同時欣賞舞台演出。

另外，還有北客園尋寶闖關活動，讓參與民眾認識客語腔調，還可與新北性平CEO企鵝暖爸一同拍照打，新北市客家事務局歡迎民眾假日來客家文化園區走走，一起體驗客家文化。

陳姓民眾表示，全家一起來欣賞兒童劇又可體驗新北市客家文化園區，充滿知性又有趣，期盼市府單位可以多多舉辦，豐富孩子們的假期生活。

(中時 )