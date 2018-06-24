國際瑜珈日靈鷲山登場 台印文化交流添新頁

2018年06月24日 20:29 中時 葉書宏

印度台北協會在聖山寺善法大樓舉辦國際瑜珈日活動，靈鷲山開山住持心道法師（中著赭紅色南傳袈裟者）與印度台北協會會長史達仁（右五）、瑜珈老師合影。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山開山35周年，參加慶典活動貴賓一起上台祝賀。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山開山35周年，參加慶典活動貴賓一起上台祝賀。（靈鷲山佛教教團提供）

慶祝靈鷲山開山35周年，6月24日舉辦系列慶典活動，今年首次與印度台北協會合作，在聖山寺善法大樓舉辦國際瑜珈日活動，藉由靈鷲山開山住持心道法師創立的平安禪體驗，與印度瑜珈的激盪，譜出感動身心靈的生命樂章，也為台印文化交流寫下新頁。

今年適逢開山35周年，為闡揚開山精神，感恩海內外信眾一路護持，齊心共願推展弘法志業，6月24日舉辦系列活動，「千人為愛朝山」，以懺悔的心為家人祈福；「聖山巡禮」，禮敬十一面觀音，感受聖地能量；「普門品共修」，消災增福延壽，同霑法益；「手路菜園遊會，品嚐特色蔬食」，為地球盡一分心力；「慶典節目」，分享一路護持的感動；曾與靈鷲山結過緣的有緣人回山大團圓，讓久違的心回家。

系列慶典活動由「青年回家，活力擊樂」、以環保水桶製成的打擊樂器熱鬧開場，穿插「神之禮讚」印度婆羅多古典舞蹈表演，新逸合唱團演唱佛曲等，為靈鷲山開山35周年獻上最虔誠的祝福。

慶生重頭戲，由心道法師、新北市長朱立倫、新北市民政局長江俊霆、前內政部長李鴻源、葉金鳳、靈鷲山全球榮董聯誼會總會長陳進財、全國工業總會常務理事長何語、印度台北協會會長史達仁、副會長賈旭明，緬甸駐台辦事處代表明佑特，蒙古代表海隆，越南美萊和平基金會主席張玉水（Truong Ngoc Thuy）、副主席Tran Thi Dung、越南隆安省政府人民委員會副省長范文景 （Pham Van Canh）、新北市瑞芳警分局長謝宗宏、貢寮區長陳文俊、在地多位里長等人共同上台切蛋糕，並高唱生日快樂歌。加上來自美、加、星、港、馬來西亞、泰國、印尼、台灣各地的信眾，現場宛如聯合國般熱鬧。

多年都到場祝賀的新北市長朱立倫致詞表示，在心道法師愛地球、愛和平的發願下，倡議各宗教相互尊重、包容，感受到宗教帶來的心靈祥和。尤其靈鷲山的信眾一直在公益、環保、教育等方面努力，創造的能量無限可能。

特別的是，具印度官方色彩的印度台北協會，將第四屆國際瑜珈日選在聖山寺善法大樓舉辦，並於靈鷲山開山35周年這天，邀請200位瑜珈老師及愛好者，在夏日午後齊聚一堂，藉由禪修及瑜珈的雙重體驗，與自己的內心、身體對話。

心道法師開場表示，6月21日是聯合國組織核可的國際瑜珈日，瑜珈在印度有超過6000年歷史，是讓自己從察覺身體，進而觀照內在心靈，回歸健康自然。而禪修是去除外在的複雜變化，回歸到本來，轉化內心執著，放下煩惱的束縛和壓力，和自己徹底和平相處的方法。兩者有許多共通之處，都能達到身心靈平衡，並再度充滿能量。

心道法師親自帶領九分鐘的「平安禪」後，印度靜心瑜珈接續登場，參加的林姓瑜珈老師說，近年不論是禪修、冥想或瑜珈都相當流行，都能重新覺察自己的身心，實踐內在寧靜與堅定，在北台灣的佛教聖地做瑜珈，是相當特別的經驗。喜好瑜珈的張姓研究生說，第一次接觸到結合呼吸吐納的平安禪，與瑜珈的精神殊途同歸，都能獲得內心寧靜，讓她非常享受。

(中時 )