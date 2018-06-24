中繼1局無失分 宋家豪摘日職生涯例行賽首勝

2018年06月24日 19:27 中時電子報 蔡銘仁

效力樂天的旅日好手宋家豪23日重返一軍，24日樂天對上火腿一役，他8上中繼登板，投1局完美三上三下，守住平手僵局，樂天則在8下發動攻勢，取得超前分，終場6比5贏球，宋家豪旅日第三個球季，總算摘下例行賽生涯首勝，賽後還上台接受「Hero Interview」訪問。

25歲的宋家豪本季從牛棚出發，此役之前在一軍前6場出賽，共投5.1局僅1責失，自責分率是優異的1.80。他表現不俗，但礙於佔洋將名額，而在一二軍遊走，6月11日下二軍後，23日回到伊軍陣容，頂替左投辛島航的位置。

此役樂天和火腿交戰，打完前7局，戰成5比5平手；火腿8上輪到3到5棒中心打線，樂天選擇將宋家豪推上火線。宋家豪不負所託，先用6球解決3棒的近藤健介，接著3個球就把4棒中田翔請回休息室，最後連投5顆變速球，讓火腿洋炮阿西亞(Oswaldo Arcia)出局，安全下莊。

隨後樂天8下發動攻勢，面對火腿中繼石川直也，1出局後藤田一也和洋炮佩格羅(Carlos Peguero)連續2支安打，製造二三壘有人契機。石川雖K掉嶋基宏抓到2出局，但躲不過田中和基這關，被揮出安打，讓樂天取得超前分，宋家豪取得勝投資格。

終場樂天順利奪勝，宋家豪拿到生涯首勝，開心上頒獎台接受「Hero Interview」訪問。自二軍就看著宋家豪成長，樂天代總教練平石洋介直言，對宋家豪期待很高，也看好他成為大物，宋家豪從中繼出發，表現很好，很意外這是他的首勝，表現相當不錯。

另，同天效力讀賣巨人的陽岱鋼也有出賽，他擔任先發1棒中外野手，5打數盡墨，連續3場無安打，打擊率持續下滑，來到2成58。巨人和養樂多上演投手大戰，養樂多靠著小川泰弘投6局無失分領軍，以3比2險勝巨人。

(中時電子報)