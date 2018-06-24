謝瓊煖「氣質特殊」！金鐘導演曝選她主演《孔雀》的原因

2018年06月24日 19:52 中時 林淑娟

導演陳慧翎帶著兒子和演員們一起出席高雄電影館首映。（公視）

謝瓊煖、陳以文、王渝萱出席高雄電影館首映。（公視）

導演陳慧翎帶著兒子和演員們一起出席高雄電影館首映。（公視）

公視教育主題戲劇《你的孩子不是你的孩子－孔雀》23日在高雄電影館首映，主演謝瓊煖、王渝萱、陳以文、導演陳慧翎、製作人巫知諭、編劇夏康真、馬千代等人與觀眾相見歡，導演陳慧翎也現場透露選角經過，謝瓊煖為何在一片女星中勝出擔任女主角的原因。

謝瓊煖在劇中飾演是藍領家庭的媽媽，打四份工供女兒、兒子上明星學校，一心想讓兒女替自己翻身。陳慧翎說，很多年前就跟謝瓊煖合作過，只要有她在的群戲都很好看，會把其他角色襯托出來，另一方面，謝瓊煖有一種「小時候過得很辛苦、長大力爭上游」的氣質，很符合劇中人，讓謝瓊煖自嘲「就是氣質不好的意思啦！」。

陳以文飾演家庭中的父親，以開計程車為業，對於教養的看法跟謝瓊煖很不同，陳慧翎說，她第一時間就想到找陳以文，原因是陳以文執導知名電影作品《運轉手之戀》，讓他就像計程車司機的精神代表。

飾演謝瓊煖女兒巧藝的王渝萱，今年19歲，是第一次擔綱要角，導演說，副導看到她在《失控謊言》演出陳庭妮的小時候，就決定是她了。劇中，她飾演為錢跟孔雀做出魔鬼交易的女高中生，卻沒想到她的行為與外表也漸漸變得越來越像孔雀。

編劇夏康真表示，希望藉由《孔雀》這個寓言，帶大家一起正視台灣的私校熱潮， 2018年台灣在台中、南投地區，每3個國小畢業生就有1個選擇讀私立國中，為報考私校而補習的風氣也愈來愈盛，「或許大家看完後可以想想我們的公立教育到底怎麼了？」。

《你的孩子不是你的孩子－孔雀》描寫藍領家庭的父母一心想翻轉階級，將女兒巧藝送入貴族高中，女兒卻發生與同儕相處的困難，直到她在校園裡碰到一隻會說話的孔雀，只要巧藝願意拿自己的一部份交換，就會幫她達成願望…。《你的孩子不是你的孩子－孔雀》由金鐘導演陳慧翎執導，編劇夏康真、馬千代、費工怡改編，以魔幻寫實的類型打造，是公視自《危險心靈》後再推的教育主題戲劇，影集預計7月7日起每週六晚間9點公視首播。

(中時 )