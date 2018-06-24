世足花絮》要怎麼贏非洲球隊？日本教頭祕訣逗樂媒體

2018年06月24日 19:51 中時電子報 林郁庭

西野監督 セネガル戦について語る「大迫は次もやってくれる」（影/YouTube/ryo friday）

日本隊將在今晚11點迎戰「西非雄獅」塞內加爾，勝者無異一隻腳踏進16強。日本教頭西野朗於賽前記者會時，被問到迎戰非洲球隊的取勝計畫，打趣回答「我要求球員在數日內長高5公分和增重5公斤…」惹得全場記者哈哈大笑。

在哥倫比亞賽後，西野教練為了迎戰塞內加爾做出各項體能調整策略，據日本共同社(Kyodo News)報導，今日出席記者會時被問到迎戰非洲球隊的取勝計畫，他打趣表示「我要求我的球員在過去幾天增重5公斤，而大島遼太（168cm）長高5公分的計畫失敗了！因此我們不得不做出其他對應措施」。獨具幽默感的發言也把現場媒體記者逗得哈哈大笑，也看出西野教練在哥倫比亞賽後情緒緩和不少。

西野朗接著說，他稱承認日本一定撞不嬴對手，同時認為馬內(Sadio Mane)是個危險人物，「我目前無法想到塞內加爾有什麼弱點，但我對我們球隊有信心，期望以球員敏捷性和戰術頭腦來對付他們。」

(中時電子報)