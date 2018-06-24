世足花絮》要怎麼贏非洲球隊？日本教頭祕訣逗樂媒體

世足花絮》要怎麼贏非洲球隊？日本教頭祕訣逗樂媒體。（圖/翻攝自NHKサッカーTwitter）

友善列印
中時電子報
西野監督 セネガル戦について語る「大迫は次もやってくれる」（影/YouTube/ryo friday）

日本隊將在今晚11點迎戰「西非雄獅」塞內加爾，勝者無異一隻腳踏進16強。日本教頭西野朗於賽前記者會時，被問到迎戰非洲球隊的取勝計畫，打趣回答「我要求球員在數日內長高5公分和增重5公斤…」惹得全場記者哈哈大笑。

在哥倫比亞賽後，西野教練為了迎戰塞內加爾做出各項體能調整策略，據日本共同社(Kyodo News)報導，今日出席記者會時被問到迎戰非洲球隊的取勝計畫，他打趣表示「我要求我的球員在過去幾天增重5公斤，而大島遼太（168cm）長高5公分的計畫失敗了！因此我們不得不做出其他對應措施」。獨具幽默感的發言也把現場媒體記者逗得哈哈大笑，也看出西野教練在哥倫比亞賽後情緒緩和不少。

西野朗接著說，他稱承認日本一定撞不嬴對手，同時認為馬內(Sadio Mane)是個危險人物，「我目前無法想到塞內加爾有什麼弱點，但我對我們球隊有信心，期望以球員敏捷性和戰術頭腦來對付他們。」

(中時電子報)

國際瑜珈日靈鷲山登場 台印文化…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。