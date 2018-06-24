暑期打工族注意！看職災原因前3名、3招自保

2018年06月24日 20:49 中時 楊佳穎

暑假是青少年打工存錢旺季，藍委蔣萬安提醒要小心職業災害。根據勞保局投保統計資料，16歲至24歲青少年暑期打工人數近3年來逐年遞增，而職業災害原因前3名中，「上下班公路交通事故」及「非上下班公路交通事故」高居第1、2位，第3名則為「被刺、割、擦傷」。

國民黨立委蔣萬安向勞保局調閱資料發現，16歲至24歲青少年打工族參加勞保被保險人數，在106年7、8、9月，分別有26萬69人、24萬2365人、23萬7100人，與104年、105年同月份相較，有逐年遞增趨勢。

另外，勞保局資料也顯示16至24歲打工族在7、8、9月請領相關職業災害給付情形，可見在傷病給付部分，104年共538人請領、105年有686人請領、106年則為750人請領；失能給付部分，近3年分別有12人、10人、11人請領，死亡給付部分則共有8人請領。

勞保局還統計16至24歲打工族在104年至106年累計職業災害原因排名，以「上下班公路交通事故」共1208件高居首位，緊接著為非上下班公路交通事故共169件，以及被刺、割、擦傷等152件。

蔣萬安提醒，青少年打工一定要注意三大事項，首先是雇主自報到當日就必須為勞工投保勞健保並提繳勞退，而青少年可拿健保卡到各地勞保局辦事處查詢，或撥打專線查詢自己是否在加保中，確保自我權益。

蔣萬安進一步說，與雇主簽訂契約時，應詳細檢視勞動契約內容，確定沒問題再簽約，特別是違約條款內容，以及月薪一定要達22,000元以上、時薪每小時140元以上才合法。另外，身份證、銀行存摺以及私人印章一定要妥善保管，以免被詐騙集團利用成為犯罪共犯。

勞動部職安署職業安全組副組長朱文勇分析，在工作過程中發生交通事故的勞工多屬運輸業，像是在運送物品、上下物料過程中發生事故等。他也推估，就青少年打工族來看，交通工具多以機車為主，所以相對風險也較高。

至於其他職災部份，朱文勇也舉例，曾有青少年在打工時獨自操作升降機，卻輕忽只載貨、不載人之規定，貪圖方便跟著貨一起搭乘，結果因升降梯故障掉落受傷住院，而這就是青少年缺乏危害意識，以及雇主沒盡到監督管理責任、設施平時沒做好保養檢查的案例。

朱文勇進一步指出，青少年多為短期打工，完整的職前訓練較容易被疏忽，造成相對危害意識低落，因此會持續呼籲雇主，既使是青少年打工，仍要給予完整教育訓練；而青少年投入職場前也應主動了解職場工作環境、主要危害來源等。

朱文勇接著說，安全設施是否完善也是平時職場的查察重點，像是是否提供切割器防護、機械自動停止等設備。若未做好相關措施，職安署會要求改善，並可依事業單位規模及違規次數，進行3至30萬元裁罰。

(中時 )