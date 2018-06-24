吳敦義談九二共識 陸委會：國民黨必須認清事實

2018年06月24日 21:25 旺報 呂佳蓉

針對國民黨主席吳敦義指出，九二共識是歷史事實，陸委會晚間表示，中共界定的「九二共識」沒有中華民國存在的空間，國民黨必須認清事實。

陸委會表示，吳敦義所稱的「35字箴言」，陸委會在5月時已說明過，即並未在兩岸兩會協商過程、函電文件、國統會決議以及立法院公報等資料中，「完整及連續」地呈現，更非兩岸簽署或認可的文字，請吳敦義不要一再誤導視聽。

陸委會直言，有關「九二共識」的內涵，在兩岸間具高度爭議，北京當局從未同意國民黨方面所表述的「一中各表」或所謂的「35字箴言」。北京所界定「九二共識」就是「一中原則」，就是必須接受「兩岸同屬一個中國」，而這個「中國」就是中華人民共和國，沒有中華民國的生存空間。這等同於強迫台灣接受北京的統一。當前，在國家遭逢中共一再政軍打壓的同時，臺灣朝野各界應認清中共對台本質，一致對外。總統也一再表示，此一議題涉及到我國家主權與尊嚴，不能輕易讓步。

陸委會指出，政府已多次重申尊重1992年兩岸會談歷史事實與既有政治基礎，我方依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務，這是臺灣社會最大的共識。政府堅定捍衛國家主權及臺灣人民的自由選擇權，這才是真正回歸憲法國民主權的立憲精神。陸委會也呼籲中國大陸應正視兩岸分治現實及臺灣的主流民意，務實透過不設前提溝通與臺灣對話、化解分歧，才能開啟兩岸良性互動的未來。

(旺報 )