脫歐公投2周年　倫敦10萬人示威要求留歐

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本月23日適逢英國脫歐公投2周年。倫敦有10萬名留歐派官員與民眾走上街頭，要求舉行「最終公投」決定是否離開歐盟，這是自脫歐公投結束以來最大規模的一次示威遊行。支持脫歐的團體也因不滿政府至今仍未清楚交代脫歐具體過程，發起示威抗議行動。

為呼籲英國首相梅伊針對2016年的脫歐公投結果再次舉行公投，高齡96歲的二戰退役老兵古戴爾帶領示威遊行隊伍，高舉歐盟旗幟和「脫歐協議必須再次通過全民公投」的標語表達訴求。遊行隊伍經過首相官邸所在地唐寧街時，還發出「響亮的噓聲」，人群最後聚集在市中心的議會廣場。

參加遊行的自由民主黨（Liberal Democrats）領袖凱布爾表示，脫歐「不是一個不可改變的決定、也可以反轉」，他呼籲英國民眾必須「發出自己的聲音」；綠黨領袖盧卡斯也大聲疾呼，稱脫歐是「這個國家的災難」。

與此同時，多個支持脫歐的團體也在倫敦號召民眾參與遊行。英國獨立黨黨魁巴滕（Gerard Batten）表示，他擔心英國最後只是在名義上脫歐。極右派組織「為了不列顛」（For Britain）領袖沃特斯則不滿政府為滿足商界而提議繼續開放邊境。她認為企業的意見不應比1740萬名支持脫歐選民的意見重要，「企業應可自行就脫歐作出調整」。

英國和歐盟於去年12月就脫歐條款達成了初步協議，英國議會兩院經過長時間的 拉鋸戰後，於本月20日通過了《退出歐盟法案》。

英國計劃於2019年3月29日離開歐盟。根據一份民意調查顯示，有48%的受訪者支持對英國脫歐協議進行「最終公投」，不支持者為25%。

(中時 )

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