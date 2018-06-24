土耳其大選廝殺！強人總統埃爾多安力拚掌權至2029

土耳其總統埃爾多安前往投票所投下神聖的一票。(圖/路透)

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中時電子報

土耳其總統埃爾多安抵達投票所，向支持者揮手致意。(圖/美聯社)

土耳其總統大選和國會選舉今日(24日)登場，已經執政將近16年的強人總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)，和被譽為「黑馬」的在野黨共和人民黨(CHP)殷斯(Muharrem Ince)展開捉對廝殺。擅長政治語言和操作的埃爾多安能否再次連任，成為外界關注的焦點。

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根據BBC新聞報導，由於這場選舉是自去年4月土耳其將議會制(內閣制)改為總統制以後，根據新制度選出來的第1位總統，這位新總統的權力經過修憲公投擴權以後，將比過去的總統擁有更多、更大的權力，因此究竟花落誰家備受全球關注。

現任總統埃爾多安自2003年被任命為總理組閣，已經當過3任總理，時間長達15年以上，如果這次繼續當選的話，以總統任期5年，連選得連任1次，那麼他很可能會到2029年才交棒。屆時，他恐怕成為總攬大權的「超級大總統」。因此，這次選舉對於他未來的政治仕途有關鍵性的意義。

5600萬土耳其合格選民今日首次同時進行國會和總統選舉。現任總統埃爾多安積極尋求第一輪投票就勝出，並且讓他的所屬政黨正義發展黨(AKP)在國會取得多數席次。不過，他的對手殷斯在選前的造勢活動，動員數十萬人，對他造成強大的威脅。

土耳其將在7月8日進行第2輪投票，雖然埃爾多安仍保持最受選民歡迎的程度，最後還是可能抱走總統寶座。但是對手殷斯的施壓也讓選情前所未有的緊繃。

(中時電子報)

文章來源：Turkey election: Erdogan seeks second term in hard-fought contest

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