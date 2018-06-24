世足》英格蘭6：1血洗巴拿馬 晉級16強

英格蘭前鋒肯恩對巴拿馬單場攻進3球。(路透)

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中時電子報
英格蘭後衛史東斯(右二)頭槌破門。(美聯社)

英格蘭隊長肯恩(Harry Kane)說到做到！他賽前發豪語要演出「帽子戲法」，果然在24日晚間戴帽成功，率領英格蘭上半場就踢進5球，終場以6比1血洗巴拿馬。與G組勁敵比利時雙雙晉級16強。

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英格蘭沿用前役3-1-4-2陣型，但與賽前外洩的陣容不同，前鋒史特林(Raheem Sterling)並未遭撤換，依舊與肯恩組成雙箭頭。巴拿馬也維持4-1-4-1布陣。

開賽第7分鐘，英格蘭獲得角球機會，崔皮爾(Kieran Trippier)開向中間，由於落點巧妙，巴拿馬空門大露，英格蘭後衛史東斯(John Stones)把握機會直接頭槌破門！

第19分鐘，英格蘭再度兵臨城下，林加德(Jesse Lingard)取得單刀機會，巴拿馬兩名後衛將他撲倒在禁區，被裁判處以12碼罰球。英格蘭派出肯恩操刀，球從左上角漂亮破門！

第35分鐘，林加德從中路進攻，甩開兩名巴拿馬防守者，禁區外直接起腳遠射破門！但是英格蘭還不肯停，第43分鐘崔皮爾開自由球，球經過韓德森(Jordan Henderson)、肯恩，前鋒史特林在門前頭槌被擋出，這時後衛史東斯從左路竄出頭槌破門！

上半場傷停補時，倒楣的巴拿馬又被判了12碼罰球，英格蘭肯恩操刀踢向同一個位置，輕鬆罰進！ 第62分鐘，肯恩從右路接獲洛圖斯齊克(Ruben Loftus-Cheek)傳球，在門前挑進英格蘭全場第6分！

在VAR洗刷越位嫌疑之後，肯恩確定演出帽子戲法，這也是他本屆第5顆進球，超越葡萄牙C羅、比利時盧卡庫，獨居世足賽進球王。

肯恩隨後被換下場，英格蘭也開始放鬆守備。第76分鐘，巴拿馬從左路開自由球，隊長巴洛伊(Felipe Baloy)衝到門前起腳破門，巴拿馬終於獲得隊史會內賽的首顆進球！儘管被踢得大敗，巴拿馬球迷依然很高興。

英格蘭與比利時以兩勝、積分6分、淨勝球6球並列G組第1，雙雄將於29日凌晨正面交鋒，巴拿馬同日要與突尼西亞爭奪首勝。

(中時電子報)

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