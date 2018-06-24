姚文智造勢要角為何台語開講 民進黨玩險招！

姚文智（中）23日晚間舉辦首場造勢晚會。（資料照片，張鎧乙攝）

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中時電子報

民進黨台北市長參選人姚文智23日造勢，黨內要角上台開講，全程都用台語，甚至強調九二沒共識、台灣價值。港媒分析指，目的就是為了擁抱台獨深綠群眾，力爭基本盤3成以上得票率的策略，不過此招可算是險招，最後會不會反而鷸蚌相爭，保送國民黨丁守中坐上北市長寶座。

姚文智在該場演說指出，台北市長柯文哲的「兩岸一家親」，與國民黨丁守中的「九二共識」沒有兩樣，柯P在面對大陸時，反而是讓大陸找到人、找到鑰匙可以打開台灣的門。總統府秘書長陳菊則批，白色力量越來越讓人民失望。他們如此做，也就是要團結深綠，並營造徹底與柯分手分得一乾二淨的景況，怕外界繼續說民進黨假提名、真禮讓，以免到時泛綠選票流向柯，讓姚輸得太難看。

姚文智甚至主打自身的台灣價值，顯見他的台灣價值主張，是要斷絕與大陸的一切交流，台獨大老史明聽完甚至感動地送上「預祝當選台北市長成功」的紅包力挺。

中評網分析指出，民進黨把中間選民擺一邊，擁抱台獨深綠、徹底與柯分手，使用的策略是極力爭取基本盤3成以上得票率。不過，國民黨在歷屆北市基本盤，都有4成以上得票率優勢，最後會不會鷸蚌相爭，反而漁翁得利，保送國民黨北市長參選人丁守中贏得選戰。

(中時電子報)

文章來源：中評網

李富城：有誰能說出柯文哲的政績… 蘇貞昌市政說明會：為了下一代…

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