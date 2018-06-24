蘇貞昌市政說明會：為了下一代努力衝衝衝

2018年06月24日 21:59 中時 葉書宏

新北市長參選人蘇貞昌前往樹林、土城區與新北市議員參選人廖宜琨，以及爭取連任的議員彭成龍舉辦市政說明會。（葉書宏翻攝）

新北市長參選人蘇貞昌前往樹林、土城區與新北市議員參選人廖宜琨，以及爭取連任的議員彭成龍舉辦市政說明會。（葉書宏翻攝）

新北市長參選人蘇貞昌前往樹林、土城區與新北市議員參選人廖宜琨，以及爭取連任的議員彭成龍舉辦市政說明會。（葉書宏翻攝）

新北市長參選人蘇貞昌前往樹林、土城區與新北市議員參選人廖宜琨，以及爭取連任的議員彭成龍舉辦市政說明會。（葉書宏翻攝）

新北市長參選人蘇貞昌前往樹林、土城區與新北市議員參選人廖宜琨，以及爭取連任的議員彭成龍舉辦市政說明會。（葉書宏翻攝）

人氣紅不讓！繼今（24）日白天得到宗教界的熱情加持後，新北市長參選人蘇貞昌晚間連跑兩場，前往樹林、土城區與新北市議員參選人廖宜琨，以及爭取連任的議員彭成龍舉辦市政說明會。兩場市政說明會均湧進人潮，土城場更是超過一千五百位市民參與，氣氛熱烈，還有民眾帶著縣長獎獎狀，來請蘇貞昌「補簽名」，小朋友更說希望能夠拿蘇貞昌的「市長獎」，讓蘇貞昌笑開懷，表示絕對會繼續「衝衝衝！」

今日兩場市政說明會立委吳琪銘、蘇巧慧，議員廖本煙、鍾宏仁也都與會支持廖宜琨、彭成龍。兩場均湧入大批市民參與，除了樹林廖宜琨場次有許多市民站著聆聽、市民提前一個半小時卡位外；土城彭成龍場次一樓禮堂位置更是一位難求，所幸主辦單位立即開放二樓座位區提供市民入座，超過一千五百人一起聆聽市政願景，蘇貞昌到場時，短短一百公尺更走了五分多鐘，展現超高人氣。

廖宜琨表示，他以前看父親廖本煙擔任樹林鎮長、市長，覺得樹林越來越好，除了父親的努力以外，當時的台北縣長蘇貞昌，也給予父親很多支持，樹林的「三個平交道開通、兩個火車站美化、一個攔沙壩建設」就是過去的重要政績。他三年前從澳洲學成歸國，跟著爸爸從基層開始打拚，一起努力讓樹林更好。他也許下承諾，要把父親當標竿，甚至要超越父親，若當選議員，絕對會比廖本煙更加認真，為大家服務。

土城場更有市民吳翠萍帶著縣長獎獎狀，來請蘇貞昌「補簽名」，她說，昨晚在臉書上看到縣長獎同學會的活動，就立刻決定今天要來土城。蘇貞昌見狀，也邀請吳翠萍跟她的小孩一同上台同樂，小朋友更說希望能夠拿蘇貞昌的「市長獎」，讓蘇貞昌笑開懷。蘇貞昌說，希望有更多同學來找他開「同學會」，他也會繼續努力衝衝衝。

彭成龍表示，感謝這麼多鄉親相挺，也感謝縣長的支持。他也細數蘇貞昌的政績，例如土城垃圾場的遷移、再造三鶯新生地、設置客家園區等，盛讚蘇貞昌的能力與效率。他也說，土城十年來都停滯，希望大家可以不分黨派，支持會做事的蘇貞昌。

蘇貞昌說，樹林是在他當縣長時，從「鎮」升格到「市」，所以他對樹林有很深的感情，除了前述的「三二一」建設外，他更解決了三多國中的校地問題，讓樹林的孩子不用跨區就讀；更在土城解決淹水問題、打造頂埔科學園區、捷運由永寧站延伸到頂埔站等建設，要讓過去的這些政績，變成未來的保證。

「中央地方一條線，建設看的見！」蘇貞昌表示，中央有樹林、土城民眾所選出來的優秀立委蘇巧慧、吳琪銘可以幫忙爭取預算、建設，若這次縣市長、議員選舉，市民頭家可以投給會做事的他，加上深耕在地的廖宜琨、彭成龍，相信一定能夠加速推動各項政策。

(中時 )