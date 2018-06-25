天眼！間諜鳥計畫啟動 陸部署信鴿無人機

在2011年12月的首屆「中航工業杯-國際無人飛行器創新大獎賽」上，時任中國空軍司令員的許其亮視察信鴿系統，仔細端詳。（西工大新聞網）

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中時電子報

抬頭望去，它就像一隻翱翔的鴿子，但卻可能正在監視你的一舉一動。這聽來似乎遙不可及，但在中國科學家的努力下，這些機器鳥已從構想飛入現實，如今在大陸各地，都可發現它們的蹤跡。

據《南華早報》（South China Morning Post）24日報導，消息人士透露，近年來至少在中國5個省分，已有超過30個軍事與政府機構部署了鳥型無人機和相關裝置。

而這項新技術用的相當廣泛的，就是大陸西部的新疆維吾爾自治區。當地幅員廣大，與蒙古、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、阿富汗，巴基斯坦和印度接壤。由於當地有廣大的穆斯林人口，長久以來，在北京眼中一直是分離主義的溫床，也因此受到中央政府的嚴密監控。

目前具有代表性的撲翼飛行器。（西北工業大學論文）

而這代號為「信鴿」的間諜鳥新計畫，是由西安西北工業大學教授宋筆鋒所主導。而他原本是殲-20隱形戰機專案的資深科學家，已因仿鳥型撲翼飛行器的研究而受到解放軍表揚。

而身為宋筆鋒團隊成員，現任西北工業大學航空器設計工程系副研究員的楊文青證實，相關新技術雖已應用，但尚未普及。

她指出，和目前已使用的別型無人機相比，這類無人機的規模還很小。不過，楊文青也表示，他們認為，這項技術未來很可能獲得大規模應用。她說，無論在軍事或民間領域，它都具備能符合無人機相關需求的獨特優勢。

和一般無人機不同的，就是這些新型無人機實際模擬了鳥類的一切動作。另一名參與信鴿專案的研究人員說，這目的在於發展新一代仿生無人機，以躲避人類，甚至雷達偵測。

這名研究人員透露，「信鴿」模擬了約90％的活鴿動作，而且幾乎沒有噪音，讓人從地面很難察覺，而它們和鴿子相似的程度，經常吸引真鳥伴飛。

這名因專案敏感，而要求匿名的研究人員透露，西工大團隊在實際部署前，試飛了將近2,000次。

這名研究人員說，儘管相關技術仍在初期研發階段，但不僅在軍用警用、緊急救援，環保，還有都市規劃等方面，都可以廣泛運用，單是在中國，這款無人機的市場可能就達100億人民幣（近470億台幣）。

(中時電子報)

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文章來源：China takes surveillance to new heights with flock of robotic Doves, but do they come in peace?

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