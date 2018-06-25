律師說法》人夫帶小三激戰摩鐵 正宮抓姦「證物」記得買單

2018年06月25日 00:02 中時電子報 吳家詮 、天秤座法律網 、天秤座法律網

桃園市某曾姓工廠老闆疑似與廠內女會計有婚外情，去年9月到苗栗拜訪客戶後轉進摩鐵做愛，妻與徵信社當場堵住兩人，不料兩人辯稱女會計身體不適，才入住摩鐵休息，正宮氣得直接買下夫與女會計用過的床單、枕頭套及衛生紙團，檢方從中驗出DNA，認定兩人有通姦行為，依通姦罪將兩人起訴。

●●法律評析

俗話說：「百年修得同船渡，千年修得共枕眠。」說的就是夫妻間的緣分得來不易，要善加珍惜。但隨著現今社會越來越民主化、風俗民情越來越開放，男女間思想也隨之解放，每個人都有權利找尋屬於自己的幸福，但實現權利也不能違反刑法。

在我國通姦仍列入刑法規範中，只是實務常難以定罪而已，在目前實務案例中，法院大多認為須有性器官相互接觸才算數，換言之，須有性行為才算通姦。但實際上，通姦是不容易當場捉姦在床，很難有直接性行為的證據，所以實務上大多以間接證據方式去證明，例如有LINE或FB上的鹹濕對話記錄、簡訊、性愛照片、床單等，只要能夠間接證明有通姦事實存在即可。

而通姦常是住宅或摩鐵等較隱密處進行，配偶往往不容易取得證據而遭到敗訴，實務常見到配偶與徵信社直接闖進民宅或摩鐵內，以拍照方式取得證據，但法院大多認為有人居住的摩鐵與民宅是相同概念，都是憲法居住權保障範圍，所以擅闖民宅或摩鐵，可能成立刑法侵入住居罪，則在刑事程序上由一般人民因犯罪行為而取得證據，須由法院個別認定是否具有證據能力。本案中曾妻是以購買床單方式收集證物，手段並無違法，所以是屬於合法取得證據。

(中時電子報)