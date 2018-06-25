世足花絮》梅西生日快樂！ 等身人像巧克力、嬌妻放閃文同慶

梅西在6月24日歡慶31歲生日，練球時笑容滿面。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在6月24日、俄羅斯世足賽期間過31歲生日，儘管自己因為球隊目前在小組賽一和一敗成了眾矢之的，還是有許多溫馨的祝福送給他，例如愛妻安托內雅‧羅庫佐（Antonella Roccuzzo）在社群網站分享兩人甜蜜合照，莫斯科一家甜點店更特地製作和他本人等身的巧克力人像，幫他加油打氣。

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安托內雅在Instagram放上自己以及兒子和梅西的兩張合照，甜蜜寫道：「我的愛，生日快樂！我們好愛你喔！謝謝你讓我成為全世界最幸福的女人，讓我們的家如此快樂，你是我們最珍貴的寶物，我們相信你！祝你今天過得很開心，永遠愛你。」

超過30萬球迷在安托內雅的PO文下面留言祝福梅西，曾和梅西在西甲巴塞隆納當過隊友的巴西球星內馬（Neymar Jr.），同樣透過Instagram祝福好友，表示：「兄弟，生日快樂！恭喜你，祝你一切順利，好哥們，我愛你。」

而莫斯科一家甜點店則為梅西送上「更大」的祝福，五名糕餅師傅攜手，花了將近一個星期時間，打造一尊重達60公斤的梅西等身巧克力人像，並會放在一個蛋糕上，送給梅西。

甜點主廚瑪爾姬娜（Daria Malkina）說：「我們意外發現梅西6月24號過生日，便心想：『何不做個他的巧克力雕像，作為禮物送給他呢？』」

莫斯科甜點師傅為了慶祝梅西生日，製作跟他本人一樣大小的巧克力人像。(路透)

瑪爾姬娜和其他糕點師坐而言、起而行，完成之後已經聯絡球隊，準備「把梅西送給梅西」，之後這尊巧克力人像也會運到阿根廷訓練基地所在的郊區城鎮布隆尼奇（Bronnitsky）展出。

(中時電子報)

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