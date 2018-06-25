世足花絮》巴西內訌？內馬場上咒罵自家隊長

內馬前役曾跟席爾瓦(右)一起在場上跟主審爭論。(路透社)

友善列印
中時電子報

不僅阿根廷深陷內訌危機，「森巴軍團」巴西也要發生了嗎？前役擔任巴西隊長的提亞哥席爾瓦自爆，曾在場上遭到內馬當面咒罵，「我把內馬當成弟弟，總是努力去照顧他，但我對他的行為很難過，因為他在場上公然咒罵我！」

為何內馬如此失控？情況發生在前役第83分鐘，雙方0比0平手，哥斯大黎加球員受傷倒地，球被踢出界外，席爾瓦按照公平競賽原則把球權還給對手，引發內馬嚴重不滿，甚至咒罵席爾瓦，因為他認為席爾瓦應該直接發動攻擊。

「內馬沒有錯，畢竟他在整場比賽遭到多次侵犯，可是那次球權不會造成哥斯大黎加贏球，我對他的態度感到難過，所以稍後我也提醒了他，」席爾瓦說，「他在賽後痛哭很正常，他必須發洩一下壓力，第3戰他會更加冷靜。」

除了失控咒罵自家隊長，內馬也遭哥斯大黎加後衛歐耶維多封為本屆世足賽「假摔王」，歐耶維多甚至賽後還跑到內馬面前嗆聲，「我只是告訴內馬，不要總是故意往地上倒，他是很棒的球員，可是有時候輕輕碰到他就倒地了。」

就連前AC米蘭教頭法比奧卡佩羅也痛批內馬假摔，「我認為內馬很愛裝模作樣，他總是很輕易就倒下了。這不會改變他是1名偉大球員的事實，但他比羅納度更具天賦，力量卻比羅納度弱很多。」

(中時電子報)

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