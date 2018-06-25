老闆PO照協尋10年最正「龍蝦妹」 神人搜出來了！

2018年06月25日 00:02 中時電子報 林郁庭

果然有網友成功找到正妹，表示她是17直播主「優比兒」。（圖/翻攝自Yube優比兒 臉書）

一名網友前天在臉書社團「爆廢公社」貼出一張正妹拿著龍蝦的照片，意外引起眾人熱烈討論，原來是這名網友是基隆市碧砂漁港的陳姓老闆，幫這名正妹拍了「抓龍蝦」照片，卻忘記留下對方的聯絡方式，決定PO文求廣大網友尋人，還祭出送大龍蝦做為答謝禮。

有網友在「爆廢公社」轉PO一條訊息，表示是要協助碧砂漁港陳老闆尋人，陳老闆表示，照片中的龍蝦正妹是他在漁港「10年來見過最正的客人」，當時只幫她拍一張照片，事後才想到忘記要對方聯絡方式，相當懊悔，因此PO文發問「有人認識照片上的這位女生嗎？」跪求眾網友神出照片中的女生，笑說只要成功神到她，就寄出2隻大龍蝦當謝禮。

文章一貼上網，隨即引來網友熱烈響應，紛紛敲碗求後續，「好正！我也想認識」、「老闆想找老闆娘啦」、「我追加送草蝦」。最後，果然有網友成功找到正妹，表示她是17直播主「優比兒」，而「優比兒」自己也打趣在臉書發文，「去基隆買個海鮮都會上新聞了，這也太離譜了吧！我會不會以後就被叫做龍蝦妹呀？」

(中時電子報)