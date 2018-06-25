世足花絮》南韓隊髒到無人能比？維基：傳奇犯規勁旅

南韓對戰墨西哥的情況。（圖/翻攝自FIFA World Cup Twitter）

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中時電子報
世足花絮》南韓隊髒到無人能比？維基百科：傳奇犯規勁旅。也有網友PO臉書社團「爆料公社」，直呼「韓國輸球就是爽，超級爽。（圖/翻攝自爆料公社）
赫見已經有網友更新介紹，幫忙球隊介紹補充明：「是世界足球傳奇犯規勁旅」，讓許多人看了笑翻。（圖/翻攝自維基百科）
太髒錯了嗎（影/爆料公社YouTube）

世足賽如火如荼展開中，23日韓國與強敵墨西哥交鋒，雖然墨西哥對南韓以2:1獲勝，但也傳出墨西哥教練Osorio對南韓反覆犯規多達24次感到不滿。南韓「該犯規的時候絕不會腳軟」的剽悍球風，也引起網友再度一陣熱烈討論。

在世界盃F組賽事中，墨西哥以2：1擊敗南韓拿下二連勝，但也發生墨國教頭歐索里歐（Juan Carlos Osorio ）賽後透露卻對裁判感到不悅，「我通常在賽後不會去講裁判的事，但這場比賽實在不吐不快，因為我們被對手犯下24次犯規。」

相較墨西哥只有7次犯規，南韓卻犯下本屆世足單場最多次犯規，也有網友PO臉書社團「爆料公社」，直呼「韓國輸球就是爽，超級爽，沒看過這麼髒的球隊」。維基百科上搜尋「韓國國家男子足球隊」，也赫見已經有網友更新介紹，幫忙球隊介紹補充明：「是世界足球傳奇犯規勁旅」，讓許多人看了笑翻。

南韓將在27日對上勁敵德國，在論壇《批踢踢》上也已經有許多鄉民大膽預測，「南韓將會繼續以犯規不擇手段爭取優勢」，紛紛打趣，「我覺得德國球員不受傷就好了」、「我覺得樂透可以看開幾張紅牌或黃牌比較好玩」、「跟韓國踢，人生安全還是擺第一吧」、「是物理性的躺著進16強嗎哈哈超酸」，還有人再次分享過去球賽中，整理出來的韓國「物理屠殺」影片，笑翻眾人。

(中時電子報)

批踢踢討論27日南韓對上德國之戰，有人再次分享過去球賽中，整理出來的韓國「物理屠殺」影片。（影/Football Chronicles YouTube）

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文章來源：Mexico coach angry after team suffers 24 fouls vs South Korea

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