美防長馬提斯本周訪陸 涉及台灣等六大議題

2018年06月25日 00:12 中時 王嘉源

美國國防部長馬提斯本周將訪問大陸、日本和南韓。這也是川普就任美國總統以來，首次派出國防部長訪陸。德國之聲中文網24日指出，陸美在貿易領域「熱戰正酣」，在安全領域也爭議不斷，此時馬提斯訪陸面臨艱鉅的任務，但可能也顯示出美陸兩個大國不得不加強互動，以避免矛盾繼續激化。

這將是馬提斯這個月來第二次訪問亞洲。本月初，在新加坡參加研討亞太地區安全問題的年度研討會「香格里拉對話會」期間，馬提斯曾直言不諱地批評大陸近來在南海單方面改變現狀的行為。而德國之聲引據美聯社的報導說，先前曾經指責陸方在南海搞「恐嚇和脅迫」的馬提斯訪問北京之際，美陸兩國之間在安全政策領域存在諸多分歧，包括美國對台軍售和大陸在海外擴展軍事存在等。

美聯社指出，馬提斯此行彰顯出美國及其在東亞地區的主要對手大陸，儘管存在分歧和互相間的猜疑，但是仍然不得不繼續展開交流互動。不過馬提斯面臨艱難的使命，因為川普政府計劃在兩周後對總價值340億美元的大陸產品開徵懲罰性關稅，而北京也宣稱要採取相應的反擊。但是在敦促北韓履行新加坡峰會（川金會）的承諾，推進無核化進程方面，美國似乎還是依賴於大陸的幫助。

以下是美聯社所列的陸美間六大爭議領域：

一、南海

這也許是馬提斯和陸方官員會談中的首要議題。馬提斯在本月初曾經警告北京，不要繼續在南海海域推進軍事化。他表示，如果大陸不能找到合適的途徑去與相關國家進行更多合作的話，將會面臨「更多後果」。馬提斯批評陸方在南海區域部署武器是一種「恐嚇和脅迫」。五角大廈上個月也撤回了對大陸參加環太平洋軍演的邀請。

二、朝鮮半島

在新加坡峰會上，當川普和金正恩宣布，美國將暫停與南韓的聯合軍演時，大陸看到了自己的巨大勝利，因為美韓聯合軍演也是北京一直反對的。而面對川普的這一決定，馬提斯和南韓方面顯然是有些措手不及。金正恩近期再度訪陸，但是其間並未公布更多有關北韓棄核的新舉措。幾天前，川普稱北韓的「完全無核化已經開始執行」，但是他的這番表態立刻遭到自己的防長馬提斯「打臉」，後者在被媒體問到相關問題時表示對此毫不知情，並且強調「這項進程顯然還剛剛開始」。

三、台灣問題上的博弈

美國尋求增加與台灣之間的交流，並且增加對台軍售的行動，引起了北京方面越來越強烈的抗議。而在川普已經簽署了《台灣旅行法》之後，馬提斯此番訪陸可能會聽到更多的抱怨。美國國防部也已經同意向美國供應商發放關於柴油電力潛艦的市場許可證，而這種潛艦正是台灣軍方一直想要的。去年，美國政府也批准了總額14億美元的台灣軍售交易，只不過為了避免過度惹怒北京，華府並未提供台灣所希望購買的所有武器。

四、川普的「太空軍團」戰略

上周，川普宣布自己已經對國防部下令，組建一支新的「太空軍」，這一舉動也引起了北京方面的注意，從而有可能成為馬提斯訪陸期間的討論話題。川普將太空戰略納入國家安全領域，明確表示他不希望「大陸和俄羅斯或者其他國家來引領美國」。自從1969年成功登月之後，美國一直占據著太空領域的主導地位。而在俄羅斯逐漸走弱的同時，大陸近年來發展迅速。2007年，大陸動用火箭擊毀了一枚需要報廢的衛星，引起美國和其他國家的擔憂。

五、解放軍的海外擴張

除南海之外，大陸人民解放軍也開始擴展自己的足跡，到達其他原本由美國及其盟友占據主導地位的地區。最令人意外的是，大陸去年在非洲吉布地啟動首座海外軍事基地，引起了美國的不滿。對於大陸軍機在南海和東海海域對巡航的美國飛機進行跟蹤飛行，華府也表示抗議。

六、大陸的技術威脅

上周，美國國防部還發出警告說，大陸和其他國家正在對美國的「科技和軍事主導地位」構成威脅。一位國防官員表示，大陸正在以一種「明目張膽」的方式竊取美國技術和智慧財產權。

(中時 )