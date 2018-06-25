阿扁神預言民進黨年底「較危險」縣市 小英急搶救！

2018年06月25日 01:47 中時電子報 黃麗蓉

年底縣市長選舉，民進黨評估較危險的執政縣市包括：彰化縣、台中市、宜蘭縣、嘉義市、澎湖縣，竟與前總統陳水扁稍早前的預測不謀而合！而民進黨執政包袱，加上年改將上路，藍綠結構五五波的中台灣，選情堪憂，也讓蔡英文總統相當擔心。

彰化縣：由於國民黨縣長參選人王惠美來勢洶洶，彰化縣長魏明谷日前到立院推廣珍珠蚵，進黨動員眾多立委相挺，連黨秘書長洪耀福都難得出席，可見小英前一天約見中彰投立委了解選情，也知道彰化選情拉警報，才需這樣大動員拉抬聲勢。

台中市：因空汙問題嚴重，市長林佳龍被國民黨市長參選人盧秀燕追著打。但林佳龍有執政優勢，民進黨評估，中市會比其他幾個縣市穩定一點。

宜蘭縣：則面臨分裂整合問題，宜蘭縣代理縣長陳金德雖說會支持黨提名參選人陳歐珀，但仍未有力挺動作。知悉宜蘭選情的人透露，陳金德還把自己納入民調，在民調上就呈現出民進黨分裂，陳歐珀自然聲勢拉不起來。

嘉義市：綠營人士評估，議長蕭淑麗未必會選到最後，國民黨最後可能整合成功，仍由前市長黃敏惠出戰，對尋求連任的涂醒哲可說危險。

澎湖縣：因公務員達4成，以致年改讓它首當其衝，傳出連民進黨籍縣長陳光復都已看淡連任的事。

中評網分析指出，年底選戰，民進黨掉幾席縣市都有可能，因此黨內有人就認為新北市是年底選舉的領頭羊，若蘇貞昌能拿下新北，就算了幾個縣市，也不算輸，所以才這麼用力打國民黨侯友宜。至於票倉高雄市，民進黨雖不認為會選輸，不過因蕉價崩盤，小英不敢大意仍趕到高雄去護盤。

(中時電子報)