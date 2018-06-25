世足》波蘭0：3哥倫比亞 最先出局的種子隊

2018年06月25日 04:45 中時 廖德修

世足賽小組賽第二輪最後一場比賽，H組的哥倫比亞以3比0擊敗波蘭，米納、法考、夸德拉多各踢進一球，J羅送出2次助攻，獲選此役最佳球員。波蘭2連敗，成為本屆第一支出局的種子隊，也是第一支被淘汰的歐洲球隊；哥倫比亞則為1勝1敗、積分3分，保住晉級希望。

此役波蘭排出3-4-3的陣型，三屆德甲金靴獎得主萊萬多斯基擺在中路位置；哥倫比亞則為4-2-3-1，隊長法考擔任單箭頭。開賽後雙方踢得很激烈，身體接觸頻繁，都有球員先後中招倒地。

上半場進行到第40分鐘，上屆世足賽金靴獎得主J.羅瑞格茲開出短角球，兩名隊友接力短傳後，J羅一記妙傳把球吊到球門前，隊友米納躍起頭槌破網，波蘭門將施薛斯尼搶救不及，哥倫比亞1比0領先，J羅要記一次助攻。

下半場進行到第70分鐘，哥倫比亞在中場截球，昆泰洛快傳給隊長法考形成單刀，只見他用腳背把球打進門內，哥國取得2比0領先，勝負大致確定，這也是法考在世足賽的第一個進球。第78分鐘哥國又發動快攻，夸德拉多接獲隊友J羅一記長距離妙傳後快速插向前場，踢進哥國此役的第3球，比數擴大為3比0。

波蘭落後太多，基本上已回天乏術，球員踢得有點無力，最後就以3球之多落敗；且因連輸塞內加爾、哥倫比亞，積分0分，即使最後一戰擊敗日本也無法晉級16強。

(中時 )