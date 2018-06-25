土耳其大選 強人總統埃爾多安 自行宣布連任

2018年06月25日 04:44 中時電子報 高德順

土耳其總統大選和國會選舉昨(24日)登場，官方正式計票結果還沒出爐，強人總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)已自行宣佈勝選。反對派則指控官方媒體和選舉委員會操縱了選舉結果。

根據土耳其國營媒體安納杜魯新聞社（Anadolu Agency），在已開出的逾96%選票中，埃爾多安得票率52.7%，主要對手、在野黨共和人民黨(CHP) 候選人殷斯(Muharrem Ince)得票率約31%。殷斯在推特發文，稱實際只開出37%選票，指安納杜魯新聞社「操控」選舉。

土耳其選委會預計稍晚將公布官方結果。如果埃爾多安的勝利獲得官方確認，他將在重新就職後獲得廣泛的新權力。埃爾多安在首都伊斯坦堡的勝利演講中說：公民們已經用選票，清楚說明他們的決定，現在該放下競選期間的爭執，開始為國家服務。

埃爾多安透過去年修憲公投，廢除總理職務，替總統大幅擴權，包括：無須議會批准即可發布法令、可直接任命副總統和其他閣員、頒布緊急狀態等。他更以「及早落實總統制以利社經發展」為由，將原定2019年11月舉行的大選，提前到昨天舉行。埃爾多安如果繼續連任，以總統任期5年，連選得連任1次，很可能會到2029年才交棒，將成為總攬大權的「超級大總統」。

至於國會選舉初步結果顯示，由執政黨正義與發展黨（AKP）與極右翼「民族行動黨」（MHP）組成的「人民聯盟」，取得約56%選票，由在野黨組成的「民族聯盟」得32.9%。親庫德族「人民民主黨」得票率逾10%，達到進身國會的門檻，意味執政聯盟的席次有可能減少。

(中時電子報)