不打傳統選戰，林義豐「瘋狂星期五」影片爆紅，成台南市長選舉黑馬

2018年06月25日 07:38 中時 程炳璋

選舉戰袍背面印上「豐」市長，林義豐自認要瘋狂的為台南市民作事。（程炳璋攝）

在台南市以無黨籍參選台南市長的林義豐，以一支「瘋狂星期五」舉辦國際音樂節的影片，成功吸引網友目光，點閱數飆破百萬，成為台南市長選戰中異軍突起的黑馬，這場電音派對7月14、15日各在東區、新營區舉辦，免門票入場，預計可再衝高他的市長選情。

台灣政壇藍綠惡鬥使人生厭，今年底的9合1選舉逐漸產生一股「無色覺醒」力量，林義豐搭著這股旋風而起，現在他受邀參加各項活動，所到之處都有民眾與他合照，歡呼「Crazy Friday」口號，人氣不亞於藍綠兩黨提名人。

被稱為台南川普的林義豐，自認是「奇怪的選舉人才」，不打傳統選戰，以1支充滿肢體、語言魅力的影片，在網路上超過百萬人點閱，被分享超過6500次，全部有上萬則留言。不乏年輕族群留言願意投他一票。

「我是全台最瀟灑的選舉人」林義豐稱這場台南市長選舉將全部自費，不收大小捐款，且當選後的市長薪水全數捐給弱勢團體。

他的政見包括在公墓區辦夜市，要蓋每坪僅8萬8000元的青年溫馨住宅，移民台南每戶給10萬，到台南設立公司、廠房則給百萬至千萬，相當霸氣吸睛。

在自己的選舉T恤背面印上「豐」市長，林義豐稱要瘋狂為台南市民工作，他宣傳中表明當選第30個月作評估，作不到承諾就自己辭職，都是前所未見的市長參選人政見。

林義豐對參選台南市長信心滿滿，他認為魄力與霸氣是自己最大的特質，民調支持度已不輸給民進黨市長提名人黃偉哲。

林義豐表示，他已兌現承諾邀請1位全球百大DJ Mariana Bo，與韓國、日本女DJ共3位國際DJ來台辦電音派對，7月14日在東區平實營區、15日在新營區的南瀛綠都心公園舉辦「瘋狂星期五」國際音樂節，全部免費入場。

(中時 )