6／25三大報頭條要聞

2018年06月25日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●世界盃足球賽小組賽進入晉級關鍵賽，引爆全球球迷瘋狂觀戰，原本號稱「足球沙漠」的台灣，也感受熱潮，吸引不少人看球投注，不但讓運彩業績增加，也讓地下賭盤活絡猖獗，據組頭估算，截至23日踢完的瑞士對塞爾維亞，28場球賽已吸引超過100億元賭金，幾場爆冷賽事，讓組頭們賺得荷包滿滿，但也有南部組頭聲稱慘賠，打算在16強時翻本，預估世足狂潮會讓賭金持續推升，成為台灣另類「盛事」。

●在大陸通訊界極具影響力的中國工程院院士鄔賀銓，將於明（26）日率團來台參加「5G暨物聯網發展趨勢高峰論壇」，為兩岸重量級企業開啟5G及物聯網領域的對接合作大門。

●民進黨年底縣市長選舉中部地區兩樣情，根據未來事件交易所最新預測，爭取連任的台中市長林佳龍看好度穩定領先國民黨對手盧秀燕，不過綠營執政的彰化縣長魏明谷，看好度則稍微落後對手王惠美，南投縣也是由藍營現任縣長林明溱領先。

●《空汙法》決戰立法院！立法院臨時會今將處理《空氣汙染防制法》修正案，其中關鍵條文在於環保署制定空汙總量需「會同」經濟部，被外界視為「霸王條款」，在野黨在協商時堅持應改為「會商」，但民進黨團沒有退讓空間。立法院上周五已就部分沒爭議條文進行二讀，若今協商仍破局，將直接交付院會表決。

◎旺報

●上海變化飛速，從吃香到優勢不再，待上幾年的外國人感受深刻。《金融時報》上海分社現任社長吳佳柏（Gabriel Wildau）2005年到大陸，當年的他懷抱「海外夢」（expat dream），他形容，2007年在上海的外國人，有兩年西方工作經驗等於在大陸幹五年，五年等於十年，受到寬容、極度吃香，但這樣「不勞而獲的地位與特權」已經不在，新的中國對外國人益發遙不可及，有流利雙語能力的「海歸」成了新寵，愈來愈不受外國人的野心與欲望影響。

●拔管案延燒150多天，台大教授管中閔首度受邀赴遼寧大連，24日參加東北財經大學舉行的計量經濟學術研討會並發表學術演說。管中閔受訪時表示，他此行赴陸是單純參加學術會議，不應受到政治力干擾，不管他是否赴陸，綠營對他的打壓都未曾停止。

●蔡英文總統第一任期剛過半，台海局勢走向受關注。大陸全國台研會常務理事周志懷日前出席第3屆兩岸關係天府論壇時指出，台海形勢面臨的主要風險是2020年民進黨能不能獲得連任，若連任後台獨出現「最後的瘋狂」，大陸的「六個任何」絕非擺設，因此不能排除2020年到2024年兩岸有攤牌的可能。

●為了穩定經濟，營造貨幣寬鬆環境，中國人民銀行24日宣布，決定從7月5日起，調降國有大型商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備率0.5個百分點（2碼），預估可釋放7000億元（人民幣，下同，約台幣3.2兆）的資金，此舉將有利股市的資金面。

◎工商時報

●在中國通訊界極具影響力的中國工程院院士鄔賀銓，將於明（26）日率團來台參加「5G暨物聯網發展趨勢高峰論壇」，為兩岸重量級企業開啟了5G以及物聯網領域的對接合作大門。

●為支持小微企業發展以及進一步推動「債轉股」，中國人民銀行昨（24）日再出招，宣布自7月5日起針對部分銀行「定向降準」，下調存款準備金率0.5個百分點（2碼），總計將釋出約7,000億元人民幣（下同）資金，不僅遠高於外界預期，亦創下今年以來單次降準釋出資金的最大規模，顯示官方支持企業發展的決心。

●中國人民銀行昨（24）日宣布「定向降準」0.5個百分點，華泰證券研究所首席宏觀研究員李超認為，儘管官方釋出7,000億元人民幣（下同）流動性超乎預期，但不代表貨幣政策已轉向寬鬆。他並指出，在中美貿易戰逐漸升溫的情況下，預估今年定向降準還有1到2次，此外還將搭配人民幣貶值的雙向政策以因應。

●土耳其大選周日登場，由於選情異常激烈，反對黨聲勢高漲，使現任總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）與他領導的伊斯蘭保守派正義發展黨（AK Party）陷入苦戰。儘管埃爾多安民調居首，但外界預料他恐無法拿下過半票數，7月展開第二輪投票的機率極大。

(中時電子報)