6／25三大報頭條要聞

6/25三大報頭條要聞

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎中國時報

賽事頻爆冷 賭金持續推升！世足簽賭 賭盤上百億

●世界盃足球賽小組賽進入晉級關鍵賽，引爆全球球迷瘋狂觀戰，原本號稱「足球沙漠」的台灣，也感受熱潮，吸引不少人看球投注，不但讓運彩業績增加，也讓地下賭盤活絡猖獗，據組頭估算，截至23日踢完的瑞士對塞爾維亞，28場球賽已吸引超過100億元賭金，幾場爆冷賽事，讓組頭們賺得荷包滿滿，但也有南部組頭聲稱慘賠，打算在16強時翻本，預估世足狂潮會讓賭金持續推升，成為台灣另類「盛事」。

陸通訊界第一把交椅 明訪台！兩岸開啟5G、物聯網合作大門

●在大陸通訊界極具影響力的中國工程院院士鄔賀銓，將於明（26）日率團來台參加「5G暨物聯網發展趨勢高峰論壇」，為兩岸重量級企業開啟5G及物聯網領域的對接合作大門。

未來事件交易所最新預測！台中選情 林佳龍看好度領先

●民進黨年底縣市長選舉中部地區兩樣情，根據未來事件交易所最新預測，爭取連任的台中市長林佳龍看好度穩定領先國民黨對手盧秀燕，不過綠營執政的彰化縣長魏明谷，看好度則稍微落後對手王惠美，南投縣也是由藍營現任縣長林明溱領先。

《空汙法》霸王條款今決戰

●《空汙法》決戰立法院！立法院臨時會今將處理《空氣汙染防制法》修正案，其中關鍵條文在於環保署制定空汙總量需「會同」經濟部，被外界視為「霸王條款」，在野黨在協商時堅持應改為「會商」，但民進黨團沒有退讓空間。立法院上周五已就部分沒爭議條文進行二讀，若今協商仍破局，將直接交付院會表決。

◎旺報

擁抱中國夢？外國人只能擦身而過

●上海變化飛速，從吃香到優勢不再，待上幾年的外國人感受深刻。《金融時報》上海分社現任社長吳佳柏（Gabriel Wildau）2005年到大陸，當年的他懷抱「海外夢」（expat dream），他形容，2007年在上海的外國人，有兩年西方工作經驗等於在大陸幹五年，五年等於十年，受到寬容、極度吃香，但這樣「不勞而獲的地位與特權」已經不在，新的中國對外國人益發遙不可及，有流利雙語能力的「海歸」成了新寵，愈來愈不受外國人的野心與欲望影響。

不甩綠營圍攻 管中閔赴大連演講

●拔管案延燒150多天，台大教授管中閔首度受邀赴遼寧大連，24日參加東北財經大學舉行的計量經濟學術研討會並發表學術演說。管中閔受訪時表示，他此行赴陸是單純參加學術會議，不應受到政治力干擾，不管他是否赴陸，綠營對他的打壓都未曾停止。

綠若再執政四年 兩岸或攤牌

●蔡英文總統第一任期剛過半，台海局勢走向受關注。大陸全國台研會常務理事周志懷日前出席第3屆兩岸關係天府論壇時指出，台海形勢面臨的主要風險是2020年民進黨能不能獲得連任，若連任後台獨出現「最後的瘋狂」，大陸的「六個任何」絕非擺設，因此不能排除2020年到2024年兩岸有攤牌的可能。

陸降準釋資3.2兆 股市微企利多

●為了穩定經濟，營造貨幣寬鬆環境，中國人民銀行24日宣布，決定從7月5日起，調降國有大型商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備率0.5個百分點（2碼），預估可釋放7000億元（人民幣，下同，約台幣3.2兆）的資金，此舉將有利股市的資金面。

◎工商時報

兩岸5Ｇ商機對接

●在中國通訊界極具影響力的中國工程院院士鄔賀銓，將於明（26）日率團來台參加「5G暨物聯網發展趨勢高峰論壇」，為兩岸重量級企業開啟了5G以及物聯網領域的對接合作大門。

人行定向降準2碼 釋7,000億人民幣

●為支持小微企業發展以及進一步推動「債轉股」，中國人民銀行昨（24）日再出招，宣布自7月5日起針對部分銀行「定向降準」，下調存款準備金率0.5個百分點（2碼），總計將釋出約7,000億元人民幣（下同）資金，不僅遠高於外界預期，亦創下今年以來單次降準釋出資金的最大規模，顯示官方支持企業發展的決心。

貿易戰升溫 估今年再降準1～2次

●中國人民銀行昨（24）日宣布「定向降準」0.5個百分點，華泰證券研究所首席宏觀研究員李超認為，儘管官方釋出7,000億元人民幣（下同）流動性超乎預期，但不代表貨幣政策已轉向寬鬆。他並指出，在中美貿易戰逐漸升溫的情況下，預估今年定向降準還有1到2次，此外還將搭配人民幣貶值的雙向政策以因應。

土耳其大選 現任總統陷苦戰

●土耳其大選周日登場，由於選情異常激烈，反對黨聲勢高漲，使現任總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）與他領導的伊斯蘭保守派正義發展黨（AK Party）陷入苦戰。儘管埃爾多安民調居首，但外界預料他恐無法拿下過半票數，7月展開第二輪投票的機率極大。

(中時電子報)

週一多雲到晴！高屏上看36度、西… 向6名勇敢女人致意！《揮灑烈愛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。