向6名勇敢女人致意！《揮灑烈愛》用音樂傳達生命吶喊

2018年06月25日 06:19 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

細數六位女性藝術家的人生，每一位本身都是一部壯闊波瀾的電影！所有的愛和痛，都逃不出這六名女子的人生：舞蹈家羅曼菲、作家張愛玲、雕塑家卡蜜兒‧克勞戴（Camille Claudel）、詩人艾蜜莉‧ 狄金生（Emily Dickinson）、畫家芙烈達（Fridakahlo）、藝術家草間彌生。《揮灑烈愛》跨界音樂劇場把女神還原成女人，用音樂傳達生命的吶喊，成為普世的良藥。

跨界音樂劇場《揮灑烈愛》-為詩人艾蜜莉創作的《甦醒》。攝影-胡福財。（廣藝基金會提供）

由療癒系音樂家米拉拉領軍，歷經腎臟移植、癌症化療的她，從藝術家的生命得到鼓舞，《揮灑烈愛》就在這些堅韌的靈魂中誕生，昨日(21日)在桃園廣藝廳進行首演。

跨界音樂劇場《揮灑烈愛》-為舞蹈家羅曼菲創作的《青春之歌》-1。攝影-胡福財。（廣藝基金會提供）

《揮灑烈愛》從羅曼菲開始，細數六位女性藝術家的人生，每一位本身都是一部壯闊波瀾的電影，特別邀請電影《練習曲》、紀錄片《曼菲》導演陳懷恩擔任影像導演，如何利用影像增添音樂劇場的彩度，確實備受挑戰。

跨界音樂劇場《揮灑烈愛》-為詩人艾蜜莉創作的《藍眼睛》，由米拉拉演唱。攝影-胡福財。（廣藝基金會提供）

導演陳懷恩認為，影像的作用是幫音樂打上底色，給予觀眾空間的意念，有所依循想像，音樂主觀的感受，還是交由觀眾自己去體會。他說：「這次演出很寶貴的是，你會在音樂的核心、音樂的靈魂裡面，當不再只是單純地在聆聽音樂，而是在參與音樂的歷程，這一切就很享受。」

值得一提的是，《揮灑烈愛》大膽用舞蹈顛覆「音樂家等於古典」的刻板印象，將音樂家們從正襟危坐的演奏椅上解放：聽上海二胡名家趙磊精準而靈動的琴音，代替紅玫瑰與白玫瑰訴說張愛玲；為呼應草間彌生《紅圈圈》的前衛時尚，男弦樂組以肢體構築出的音樂對話各有千秋；以草間彌生為創作概念的《永恆》，三拍化為三角，三點化為圓，女雙鍵盤擊樂聲剛畢，忙不迭地舞出完美圓弧；為芙烈達譜寫的《愛的三件事》，濃烈的探戈舞步，傾洩而出的班多鈕手風琴，交織世間男女情慾。

跨界音樂劇場《揮灑烈愛》-為舞蹈家羅曼菲創作的《青春之歌》。攝影-胡福財。（廣藝基金會提供）

跨界音樂劇場《揮灑烈愛》-為藝術家草間彌生創作的《永恆》。攝影-胡福財。（廣藝基金會提供）

舞蹈設計謝明霏：「音樂家一直生活在琴的世界裡，但成為一名演員或舞者必須要忘記琴的存在，一開始排練時可以感受每個人困惑的眼神！」但經過半年的肢體的開發，所展現的戲劇效果及美感，令人為之傾倒，甚至讓音樂家動了轉換跑道的念頭，打擊樂音樂家黃怡靜說：「我好想成為一名舞者，一直跳下去。」代表音樂家們不只能演奏音樂，也能成為演員說音樂，或是在舞蹈中盡興的玩音樂。

跨界音樂劇場《揮灑烈愛》-尾聲《旅程》。攝影-胡福財。（廣藝基金會提供）

《揮灑烈愛》以跨界音樂會型式上演，由米拉拉攜手11名頂尖音樂家，電影導演陳懷恩、特席舞者謝明霏等優秀創作者。原創音樂加上影像鋪陳，讓不同時空在舞台來回穿梭，舞蹈為音樂注入靈光，展現出音樂會中極為少見的組合。除了重新詮釋女性藝術家創作歷程與個人際遇，在面對內在孤寂、愛情、體制、無從選擇的人生所付出的熱情與勇氣，也向所有勇敢愛的女人們致敬。

跨界音樂劇場《揮灑烈愛》-為藝術家草間彌生創作的《紅圈圈》。攝影-胡福財。（廣藝基金會提供）

《揮灑烈愛》跨界音樂會

2018/6/27（三）19：30

2018/6/28（四）19：30

國家音樂廳（臺北市中山南路21-1號）

(中時電子報)