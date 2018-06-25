姚文智連辦兩場造勢大會 網：能順便辦日本av女優感謝祭？

2018年06月25日 07:41 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨台北市長候選人姚文智辦公室針對台北市長柯文哲拿房子貸款2000萬元競選提出質疑原本房貸3000萬，為什麼憑空消失？不過，網友則質疑姚文智連辦兩場大型造勢晚會的競選經費來源從哪來？畢竟要連辦兩場號稱「破萬」的大型造勢晚會，且已達總統規模等級的規格，是花姚文智自己的錢嗎？

K網友於批踢踢PO文表示，「姚文智一直要求別人公開透明，那麼能否公布自己的選舉經費來源？422機蛋大遊行、623造勢、電子看板、公車廣告、看板和電視廣告的花費都是花自己的錢嗎」？另一位S網友則認為，「如果要辦兩場號稱破萬的超大型造勢晚會，人力費、物料費、場地費、耗材費等林林總總加起來要多少錢啊？為什麼丁丁和柯柯不像姚姚一樣辦呢？難道是因為太貴，所以負擔不起這些錢？這些超大型造勢會的錢錢從哪裡來的啊？感覺是總統大選規格了耶」！

網友留言譏諷，「都是支持者贊助的辣」、「政治人物的道德標準，通常只是拿來要求別人的而已」、「記得四年前DPP超愛幫連D算廣告總共幾秒，播了幾次 怎麼現在變這麼安靜呢」、「資金來源是暗黑力量不能說」，更有網友譏難怪姚文智不敢上某政論節目，「因為宅神朱學恒肯定問他經費問題」，有網友更表示「兩場總共匯集了1632+1490=3122人，再辦個600場，就有90萬票了，姚姚姚根本是dpp有史以來最強悍的北市長人選」、「順便找日本av女優現場舉辦感謝祭」！

(中時電子報)