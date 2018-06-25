姚文智連辦兩場造勢大會 網：能順便辦日本av女優感謝祭？

姚文智（中）23日晚間舉辦首場造勢晚會。（資料照片，張鎧乙攝）

友善列印
中時電子報
/整理報導

民進黨台北市長候選人姚文智辦公室針對台北市長柯文哲拿房子貸款2000萬元競選提出質疑原本房貸3000萬，為什麼憑空消失？不過，網友則質疑姚文智連辦兩場大型造勢晚會的競選經費來源從哪來？畢竟要連辦兩場號稱「破萬」的大型造勢晚會，且已達總統規模等級的規格，是花姚文智自己的錢嗎？

K網友於批踢踢PO文表示，「姚文智一直要求別人公開透明，那麼能否公布自己的選舉經費來源？422機蛋大遊行、623造勢、電子看板、公車廣告、看板和電視廣告的花費都是花自己的錢嗎」？另一位S網友則認為，「如果要辦兩場號稱破萬的超大型造勢晚會，人力費、物料費、場地費、耗材費等林林總總加起來要多少錢啊？為什麼丁丁和柯柯不像姚姚一樣辦呢？難道是因為太貴，所以負擔不起這些錢？這些超大型造勢會的錢錢從哪裡來的啊？感覺是總統大選規格了耶」！

網友留言譏諷，「都是支持者贊助的辣」、「政治人物的道德標準，通常只是拿來要求別人的而已」、「記得四年前DPP超愛幫連D算廣告總共幾秒，播了幾次 怎麼現在變這麼安靜呢」、「資金來源是暗黑力量不能說」，更有網友譏難怪姚文智不敢上某政論節目，「因為宅神朱學恒肯定問他經費問題」，有網友更表示「兩場總共匯集了1632+1490=3122人，再辦個600場，就有90萬票了，姚姚姚根本是dpp有史以來最強悍的北市長人選」、「順便找日本av女優現場舉辦感謝祭」！

(中時電子報)

姚文智打白綠對決 林濁水：實在有點怪

文章來源：PTT論壇網址

文章來源：PTT論壇網址

不打傳統選戰，林義豐「瘋狂星期… 姚文智團隊若走打柯P路線 網稱最…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。