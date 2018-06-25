金石堂城中店最後一日創紀錄 3萬人湧入、營收逾200萬元

2018年06月25日 07:58 工商 邱莉玲

台灣最老牌連鎖書店金石堂的二號店城中店昨（24）日熄燈，最後一天馬拉松式不停電營業創下入店人次逾3萬、單日營收破200萬元，創開店34年以來最高紀錄！

金石堂在熄燈前10分鐘，由曾在城中店工作的34名店長與員工排成兩列在門口送客，行90度鞠躬禮說「謝謝光臨」，民眾也以感謝回應，包括金石堂集團總裁周正剛與員工都忍不住落淚。

周正剛感概地說，大家都等到要失去了，才知道珍惜，但看到這麼多民眾來書店還是很感動，代表社會對閱讀有共識，台灣還是有前途、希望，但是政府要加油，昨日沒有官員到場是一個大問題，政府不曉得民眾需求，可能大家都在忙選舉。

周正剛表示，台灣一年出書逾4萬本，相當於每天有100本新書上市，可以讓人們天天上門，集客力沒有一個行業可比，但日益飆漲的房租，卻不斷擠壓書店利潤空間，希望政府就稅金、租金等方面拿出優惠政策，協助書店業存活。例如，政府可以釋出全台公家機關許多閒置空間，用低租金或抵減稅賦、費用方式鼓勵開書店，又如雜誌免營業稅、圖書卻要繳稅，同樣是文化事業，能否比照辦理？

他再以大陸為例，最大書店就是國家開的清華書店，大陸重視思想與閱讀，許多人說現在大陸學生比台灣學生用功，就像30年前的台灣，大家急於吸收新知，書店扮演重要角色。

台北市重南書街促進會理事長沈榮裕昨晚也到金石堂城中店，他透露，已跟金石堂說，願意幫忙在重慶南路書街尋找新店址，讓書街、文化的根延續。

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